Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

Η ζωή πέρα από το σχολείο

Στον ελεύθερο χρόνο του ο Γιώργος Λεβεντίδης του αρέσει να γυμνάζεται κάνοντας kick boxing

Τα σχέδια για το μέλλον

Τι λέει για το Γιώργο Λεβεντίδη στο protothema.gr ο διευθυντής του

Σχετικά με το σχολείο

Η αριστεία ως καθημερινή προσπάθεια

Ζητούν άραγε βοήθεια από το Γιώργο οι συμμαθητές του; «Γενικά, όχι. Μερικές φορές μόνο, οι πιο κοντινοί μου. Περισσότερο για να μου δείξουν αυτό που έχουν κάνει και να ελέγξω αν είναι σωστό».Αν και η μελέτη των Μαθηματικών είναι η ενασχόληση που προτιμά, ο Γιώργος προσπαθεί να έχει μία ολοκληρωμένη ζωή: «Κάνω προπόνηση kick boxing τρεις φορές την εβδομάδα, πηγαίνουμε για καρτ, μπόουλινγκ, παίζω μπάλα. Τα αγαπημένα μου είναι να παίζω μπιλιάρδο και πινγκ πονγκ». Όσο για φίλους; «Έχω δύο τρία άτομα που τα εμπιστεύομαι πάρα πολύ», δηλώνει.Πώς οραματίζεται το μέλλον του ο 16χρονος Γιώργος Λεβεντίδης; «Σκοπεύω να ολοκληρώσω ένα διδακτορικό σε θέματα μαθηματικής φυσικής, στο οποίο θα ασχοληθώ με θέματα αιχμής, όπως η σωστή δομή και προσομοίωση συμπεριφοράς πλάσματος σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή επάνω σε κβαντικούς υπολογιστές. Μετά, θα ήθελα να γίνω ερευνητής σε μία καταξιωμένη ομάδα ή σε ένα διεθνές Ινστιτούτο όπως στο CERN. Εάν καταφέρω και διακριθώ, θα μπορώ να εξελιχθώ σε Καθηγητή, που θα έχει τη δική του ερευνητική ομάδα».Τα ινδάλματά του; «Πολλοί μαθηματικοί… όπως ο Γκέοργκ Κάντορ, ο Άλμπερτ Άινσταϊν, ο Τζον Βενν, ο Ελί Καρτάν…», αναφέρει.Ως ένα μαθητή «εσωστρεφή, χαμηλών τόνων, εξαιρετικό στις σχολικές επιδόσεις, που προτιμά να περνά απαρατήρητος», περιγράφει τον Γιώργο Λεβεντίδη στο protothema.gr ο διευθυντής του Ζάννειου Πρότυπου Λυκείου,«Έχει ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα, δεν πάει πίσω», συνεχίζει.Με αφορμή την επιστολή του βρετανικού πανεπιστημίου Bath, στην οποία ο νεαρός μαθητής γίνεται δεκτός ‘άνευ όρων’ από τώρα, ο δρ Καπετανάκης σχολιάζει: «Στην Αγγλία, εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών όπως ο συγκεκριμένος, μπορούν να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο, χωρίς να φοιτήσουν στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, δηλαδή να αποκτήσουν πανεπιστημιακό τίτλο χωρίς απολυτήριο. Οι γονείς, φυσικά, πρέπει να τα ‘ζυγίσουν’ όλα αυτά και να αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το παιδί τους».Τοβρίσκεται στην είσοδο του Πειραιά, στην προέκταση του Δημοτικού Θεάτρου. Είναι το μοναδικό κτίσμα ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτήρια και συνεργεία αυτοκινήτων. «Ούτε η οπτική ίνα δεν φτάνει ως εδώ, καθώς δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον», θα πει ο διευθυντής, Δρ Γιώργος Καπετανάκης, προσθέτοντας πως «το σχολείο αριθμεί 324 μαθητές – 27άρια τμήματα, τέσσερα ανά τάξη».Αναφορικά με τη διαδρομή του ιδρύματος, τις προκλήσεις της καθημερινότητας και τη σημασία της αριστείας, ο διευθυντής εξηγεί: «Το Ζάννειο σχολείο ήρθε ως συνέχεια του ορφανοτροφείου – η πρώτη του λειτουργία ήταν να βρει δουλειά στα ορφανά που φιλοξενούνταν εδώ. Σιγά σιγά εξελίχθηκε και σήμερα λειτουργούμε ως Πρότυπο Λύκειο, με αξιολογημένο προσωπικό και καθηγητές με ειδικά προσόντα. Νομίζω ότι κάτι έχουμε καταφέρει εδώ στην τοπική κοινωνία».Παρά τις δυσκολίες, το Ζάννειο συνεχίζει να προσελκύει μαθητές από όλη την Αττική. «Όλη η Β΄ Πειραιά έρχεται εδώ, ενώ πλέον η Περιφέρεια βάζει λεωφορεία για τα Πρότυπα, οπότε έχουμε παιδιά ακόμη κι από τη Γλυφάδα, από παντού», λέει ο κ. Καπετανάκης.«Η αριστεία δεν είναι τίτλος, είναι στάση ζωής. Δεν είναι πολυτέλεια αλλά υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας», επισημαίνει ο διευθυντής, για να προσθέσει: «Παιδιά όπως ο μαθητής Λεβεντίδης, με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, μπορούν με τη σωστή ενθάρρυνση και καθοδήγηση να ‘απογειωθούν’. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, με τα μέσα που διαθέτουμε», καταλήγει.