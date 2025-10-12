H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Δείτε την εκπομπή «Medusa» με τους Μαρίνο Αλειφέρη και Γιάννη Χαραμίδη - Τι λένε αστυνομικές πηγές για την κατάσταση που επικρατεί στον Ελαιώνα, η αντίδραση του δήμου Αθηναίων
Τα στενά κάτω από τον σταθμό του Μετρό στον Ελαιώνα κάθε Κυριακή μετατρέπονται σε ένα τεράστιο, παράνομο υπαίθριο παζάρι με εκατοντάδες μικροπωλητές. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για Ρομά, οι οποίοι πωλούν προϊόντα αμφίβολης προέλευσης.
Η οδός Αγίας Άννης είναι η ραχοκοκαλιά του παζαριού. Κατά μήκος της απλώνονται, στην καλύτερη περίπτωση, πάγκοι γεμάτοι με προϊόντα όλων των ειδών. Σε περιφραγμένα οικόπεδα – στα οποία κάποιοι έχουν δώσει πρόσβαση ή έχουν καταπατηθεί – έχουν απλωθεί σεντόνια στο χώμα, πάνω στα οποία έχουν τοποθετηθεί από ρούχα μέχρι λεκάνες και ηλεκτρονικές συσκευές.
Κάποιος μπορεί να αγοράσει αυτό που επιθυμεί ακόμα και για 50 λεπτά του ευρώ, ενώ ένας φορητός υπολογιστής πωλείται για μόλις 30 ευρώ. Κανένα από τα προϊόντα που πωλούνται δεν είναι μέσα στη συσκευασία του, γεγονός που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ερμηνεύεται ως προϊόν κλοπής.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως πολλά κλοπιμαία από διαρρήξεις σε σπίτια, αυτοκίνητα και αποθήκες πολυκατοικιών καταλήγουν στο παράνομο παζάρι του Βοτανικού.
Ταυτόχρονα, η εικόνα από τις σωρούς των σκουπιδιών, των αλλοιωμένων τροφίμων και των ακαθαρσιών δημιουργεί μια υγειονομική βόμβα.
«Το παράνομο υπαίθριο εμπόριο – και ειδικότερα στις οδούς που εκτείνονται πέριξ του Βοτανικού – αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τον δήμο μας. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπισή του είναι μείζονος σημασίας για τη Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα.
Καθημερινά καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από ένα σύνολο επιχειρησιακών δράσεων και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και την αποτροπή του φαινομένου.
Πιο συγκεκριμένα, κατά μήκος της οδού Αγίας Άννης και εκατέρωθεν αυτής (η συγκεκριμένη οδός αποτελεί τα διοικητικά όρια των δήμων Αθηναίων και Αιγάλεω), πραγματοποιείται υπαίθριο παζάρι όπου μικτά υπηρεσιακά κλιμάκια προβαίνουν σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
Ειδικότερα, η Δημοτική Αστυνομία του δήμου μας, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, διενεργούν ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου που πραγματοποιείται στον κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
Στο πλαίσιο των διενεργηθέντων ελέγχων, επιβάλλονται κατασχέσεις προϊόντων όπου προβλέπεται, καθώς και επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις άνευ αδείας. Για δε τις περιπτώσεις μικροπωλητών που δραστηριοποιούνται σε στεγασμένους χώρους (όπως π.χ. μεταφορικές εταιρείες ή ιδιωτικά οικόπεδα), αρμόδια υπηρεσία ελέγχου είναι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά στα διαθέσιμα στοιχεία από το τηρούμενο αρχείο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ήτοι από 01/01/2025 έως σήμερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 76 κατασχέσεις διαφόρων ειδών και επιβλήθηκαν 68 πρόστιμα για υπαίθριο εμπόριο στο πλαίσιο αντίστοιχων επιχειρησιακών δράσεων που έλαβαν χώρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η Αντίδραση του Δήμου ΑθηναίωνΟ Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, αναφέρει τα εξής:
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
