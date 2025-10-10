Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί τους - Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο

Γεωργία Κοτζιά
Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα κατέγραψε η Σήλια Κριθαριώτη. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε γνωστά κομμάτια του σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο στο οποίο έδωσε το «παρών» και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από το πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν έλειψε η Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγός του και μητέρα του γιου του επέλεξε ένα μίνι λευκό φόρεμα με μακριά μανίκια, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια τσάντα ίδιου χρώματος.

Η σχεδιάστρια μόδας που ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων μοιράστηκε ένα βίντεο με το ζευγάρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ που δημοσίευσε η Σήλια Κριθαριώτη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να έχει αγκαλιάσει την Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί.

