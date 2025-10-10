Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί τους - Δείτε το βίντεο
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί τους - Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο
Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα κατέγραψε η Σήλια Κριθαριώτη. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε γνωστά κομμάτια του σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο στο οποίο έδωσε το «παρών» και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Από το πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν έλειψε η Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγός του και μητέρα του γιου του επέλεξε ένα μίνι λευκό φόρεμα με μακριά μανίκια, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια τσάντα ίδιου χρώματος.
Η σχεδιάστρια μόδας που ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων μοιράστηκε ένα βίντεο με το ζευγάρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ που δημοσίευσε η Σήλια Κριθαριώτη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να έχει αγκαλιάσει την Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Δείτε το βίντεο
Από το πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν έλειψε η Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγός του και μητέρα του γιου του επέλεξε ένα μίνι λευκό φόρεμα με μακριά μανίκια, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια τσάντα ίδιου χρώματος.
Η σχεδιάστρια μόδας που ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων μοιράστηκε ένα βίντεο με το ζευγάρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ που δημοσίευσε η Σήλια Κριθαριώτη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να έχει αγκαλιάσει την Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα