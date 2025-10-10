Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο
Ντυμένη στα κόκκινα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χόρεψε το «Μάλλον κάτι ξέρω» του δημοφιλούς τραγουδιστή

Στον ρυθμό των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού μπήκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή την παρουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative το βράδυ της Πέμπτης, η Αμερικανίδα πρέσβης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός χόρεψαν μαζί το «Μάλλον κάτι ξέρω».

Η κυρία Γκίλφοϊλ, ντυμένη στα κόκκινα έκανε φιγούρες με «οδηγό» τον Κωνσταντίνο Αργυρό πριν να καταλήξουν αγκαλιασμένοι.

O Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του στην εκδήλωση με τους παριστάμενους να απολαμβάνουν τις στιγμές, χορεύοντας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδά σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο


Μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν και ο γιος του παλαίμαχου σταρ του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, EJ Johnson.

