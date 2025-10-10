Σπύρος Μπιμπίλας: Κάποιοι ηθοποιοί κρύβουν ότι είναι γκέι για να μην χάσουν δουλειές, κάποιοι ανδροπρεπείς
Αυτούς που κρύβονται εγώ τους λυπάμαι, τόνισε ο ηθοποιός
Με αφορμή τη σεξουαλικότητά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε τη λύπη του για όσους κρύβουν τη δική τους, φοβούμενοι ότι αν μιλήσουν ανοιχτά θα ζημιωθούν επαγγελματικά. Εκείνος, όπως είπε, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να αποκρύψει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, με τους οικείους του και τον ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο να είναι ενήμερος.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και υποστήριξε ότι όσοι δεν λένε την αλήθεια για την προσωπική τους ζωή είναι σαν να λένε ψέματα στον ίδιο τους τον εαυτό. Στη σημερινή εποχή, τόνισε στη συνέχεια, δεν υπάρχει λόγος για φόβο.
Σε ερώτηση για το αν κάποιοι ηθοποιοί κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους από φόβο μην χάσουν δουλειές, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε: «Κάποιοι το κάνουν και για αυτό. Κάποιοι ανδροπρεπείς, ας πούμε… Σε αυτή την εποχή που ζούμε σήμερα, τι να φοβηθούν; Από την ώρα που είδαν ότι κάνω ωραία τους γκέι και συμπαθείς γκέι, γιατί εγώ βοήθησα στο να είναι συμπαθείς οι γκέι. Δεν έκανα καρικατούρα, αντιπαθέστατη…».
«Όλος ο περίγυρος ήξερε. Όλοι το ήξεραν. Η οικογένειά μου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρύβονται. Αυτούς που κρύβονται, εγώ τους λυπάμαι. Δηλαδή, κρύβονται από τον καθρέφτη τους;», είπε αρχικά.
