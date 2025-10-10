Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Ο 26χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας έξω από το σπίτι όπου διέμενε προσωρινά
Πέντε άνδρες από το Κάμντεν καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Έλληνα τουρίστα Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος έπεσε θύμα φονικής επίθεσης στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2024, όταν αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας έξω από το σπίτι όπου διέμενε προσωρινά.
Ο 26χρονος είχε φύγει από νυχτερινό κέντρο στο κεντρικό Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου 2024, όταν οι δράστες τον εντόπισαν και τον ακολούθησαν. Σύμφωνα με το δικαστήριο του Old Bailey, οι κατηγορούμενοι τον στοχοποίησαν επειδή κρατούσε τσάντα Lacoste και φορούσε ρολόι Versace.
Οι καταδικασθέντες - Shian Johnson (26 ετών), Sofian Alliche (20), Amin Alliche (18), Joshua McCorquodale (21) και Alfie Hipple (18)- κατάγονται όλοι από το Κάμντεν. Ο Johnson θα εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια πριν από οποιοδήποτε ενδεχόμενο αποφυλάκισης, ενώ οι υπόλοιποι θα παραμείνουν στη φυλακή για χρονικά διαστήματα από 22 έως 26 χρόνια.
Σύμφωνα με το BBC, ο 26χρονος που εργαζόταν σε τυπογραφείο στην Ελλάδα, βρισκόταν στο Λονδίνο για διακοπές με δύο φίλους του. Μετά τη βραδινή έξοδο, οι τρεις τους επιβιβάστηκαν σε Uber για να επιστρέψουν στο κατάλυμά τους στο New Cross.
Οι δράστες τους ακολούθησαν με αυτοκίνητο και, μόλις οι τουρίστες έφτασαν στην είσοδο του σπιτιού, τέσσερις από αυτούς, φορώντας κουκούλες, επιτέθηκαν στον 26χρονο, ενώ ο πέμπτος περίμενε στο όχημα για τη διαφυγή.
Το θύμα αντιστάθηκε, χτυπώντας έναν από τους δράστες με ένα μπουκάλι κονιάκ που κρατούσε από τη βραδινή του έξοδο. Ωστόσο, οι ληστές τον περικύκλωσαν, τον γρονθοκόπησαν και τον χτύπησαν στο στήθος και στο πόδι με ματσέτες. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου.
Κατά την ανακοίνωση των ποινών, επικράτησε ένταση όταν ένας άνδρας από το ακροατήριο φώναξε ότι «η διαδικασία είναι διεφθαρμένη», προκαλώντας γέλια στους κατηγορουμένους. Η δικαστής Ρεμπέκα Τράουλερ KC τους επέπληξε για την «παντελή έλλειψη σεβασμού» προς το δικαστήριο και προς το θύμα.
Η ίδια αναφέρθηκε στη «βαθιά οδύνη» της οικογένειας και των φίλων του Αντωνιάδη, λέγοντας ότι περιέγραψαν τον 26χρονο ως «ευγενικό, τρυφερό και κοινωνικό νέο, που ήταν βαθιά αγαπητός».
Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, σε δήλωσή τους μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, χαρακτήρισαν τον χαμό του παιδιού τους «άδικο και απάνθρωπο». «Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χάνεις το παιδί σου με τόσο ξαφνικό και φρικτό τρόπο», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι επιζητούν δικαιοσύνη όχι μόνο για τη μνήμη του γιου τους, αλλά και για να μην βιώσουν άλλοι γονείς ανάλογο εφιάλτη.
Η επίθεση
Οι αντιδράσεις στο δικαστήριο
