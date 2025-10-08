Η Διονυσία Κουκίου μίλησε για τον σύντροφό της: «Είναι τρία χρόνια μικρότερός μου κι έχει αρχές, κάνουμε όνειρα»
Στον γάμο μου δεν θα βάλω νυφικό, το μόνο που φαντάζομαι είναι ένα πάρτι για τους φίλους μου, πρόσθεσε
Λεπτομέρειες για τη νέα της σχέση αποκάλυψε για πρώτη φορά η Διονυσία Κουκίου. Όπως είπε, διανύει μία ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και οκτώ μήνες. Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του Big Brother δήλωσε πως πρόκειται για μια σχέση με γερά θεμέλια και ουσία.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Διονυσία Κουκίου περιέγραψε τον σύντροφό της ως έναν άνθρωπο με ήθος και αξίες και σημείωσε: «Είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ ευτυχισμένη. Δεν είχα σκοπό να δημοσιοποιήσω τη σχέση μου, αν δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αυτή η σχέση έχει βάσεις. Κάνουμε όνειρα».
Στη συνέχεια, αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, αποκάλυψε πως αν παντρευτεί ξανά, δεν θα επιλέξει νυφικό, αλλά ένα πάρτι με τους φίλους της. «Στον γάμο μου δεν θα βάλω νυφικό, το μόνο που φαντάζομαι είναι ένα πάρτι για τους φίλους μου», είπε.
Αναφερόμενη στις αισθητικές επεμβάσεις, η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά, υπογραμμίζοντας πως δεν νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για τις προσωπικές της επιλογές. «Έχω πειράξει χειλάκια και φρυδάκια. Τώρα έχω κάνει και μπότοξ… Ποια δεν κάνει; Γιατί πρέπει να απολογηθώ για το τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου; Γιατί οι άλλοι έχουν πρόβλημα; Δεν καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο αγαπημένος της δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του θεάματος, ενώ εξήγησε πως δεν του αρέσει η δημοσιότητα. «Δεν του αρέσει να μιλάω για εκείνον. Τώρα βλέπει το πρόσωπό του στα sites και παθαίνει κάτι. Έχει ένα στούντιο τατουάζ αλλά δεν κάνει εκείνος τατουάζ. Έχει άλλη αντίληψη. Είναι καλός άνθρωπος πάνω από όλα και αυτό έψαχνα στη ζωή μου. Είναι ηθικός, έχει αρχές και αξίες και είναι τίμιος. Είμαστε μαζί 8 μήνες… Είναι κούκλος. Είναι τρία χρόνια μικρότερός μου», ανέφερε.
