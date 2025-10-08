Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Μία γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της αργά το βράδυ της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι.
Περίπου στις 22:40 το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος, προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο και ανετράπη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
