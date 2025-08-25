Διονυσία Κουκίου για τις πλαστικές επεμβάσεις: Θα κάνω ό,τι υπάρχει για να μην δείχνω μεγάλη
Διονυσία Κουκίου για τις πλαστικές επεμβάσεις: Θα κάνω ό,τι υπάρχει για να μην δείχνω μεγάλη
Το «My Style Rocks» ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου, σχολίασε η πρώην παίκτρια
Στις πλαστικές επεμβάσεις και το πέρασμα του χρόνου αναφέρθηκε η Διονυσία Κουκίου, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία χρειάζεται για να διατηρήσει μια νεανική εμφάνιση.
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Big Brother» μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» τη Δευτέρα 25 Αυγούστου για την εικόνα της, τονίζοντας ότι: «Θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από πλαστικές επεμβάσεις για να μην δείχνω μεγάλη».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης σχολίασε την εμπειρία της στο «My Style Rocks» λέγοντας: «Το "My Style Rocks" ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λένε και δεν με αφορά τι λένε για εμένα».
Όσο για τον λόγο που αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, η Διονυσία Κουκίου είπε: «Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων».
Κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι ο έρωτας υπάρχει στη ζωή της, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τους πρώην συντρόφους της: «Υπάρχει έρωτας στη ζωή μου. Έχουν βγει κάποιοι έρωτες της ζωής μου στη δημοσιότητα που τελικά δεν ήταν έρωτες. Γιατί αν ήταν έρωτες, τώρα θα είχα παντρευτεί και θα ήμουν μαζί τους».
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Big Brother» μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» τη Δευτέρα 25 Αυγούστου για την εικόνα της, τονίζοντας ότι: «Θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από πλαστικές επεμβάσεις για να μην δείχνω μεγάλη».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης σχολίασε την εμπειρία της στο «My Style Rocks» λέγοντας: «Το "My Style Rocks" ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λένε και δεν με αφορά τι λένε για εμένα».
Όσο για τον λόγο που αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, η Διονυσία Κουκίου είπε: «Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων».
Κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι ο έρωτας υπάρχει στη ζωή της, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τους πρώην συντρόφους της: «Υπάρχει έρωτας στη ζωή μου. Έχουν βγει κάποιοι έρωτες της ζωής μου στη δημοσιότητα που τελικά δεν ήταν έρωτες. Γιατί αν ήταν έρωτες, τώρα θα είχα παντρευτεί και θα ήμουν μαζί τους».
Οι ειδήσεις σήμερα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»
Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»
Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα