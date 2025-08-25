Διονυσία Κουκίου για τις πλαστικές επεμβάσεις: Θα κάνω ό,τι υπάρχει για να μην δείχνω μεγάλη

την εμπειρία της στο «My Style Rocks» λέγοντας:

«

».



Όσο για τον λόγο που αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, η Διονυσία Κουκίου είπε:

«

».

Κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι ο έρωτας υπάρχει στη ζωή της, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τους πρώην συντρόφους της: «Υπάρχει έρωτας στη ζωή μου. Έχουν βγει κάποιοι έρωτες της ζωής μου στη δημοσιότητα που τελικά δεν ήταν έρωτες. Γιατί αν ήταν έρωτες, τώρα θα είχα παντρευτεί και θα ήμουν μαζί τους».



Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων