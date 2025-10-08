Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της

Πολιτικές αντιδράσεις

Το Χερντέκε έχει βυθιστεί στη σιωπή, με τους κατοίκους να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα έξω από το δημαρχείο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης σε όλη τη Γερμανία, ενώ τα ΜΜΕ παρακολουθούν στενά την πορεία των ερευνών.

Το Der Spiegel αποκάλυψε επίσης ότι ένα βίαιο περιστατικό είχε ήδη συμβεί στο σπίτι της Στάλζερ το περασμένο καλοκαίρι: η ίδια έφηβη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι, αν και χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η επίθεση καταγράφηκε ως περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας.Πηγές της γερμανικής αστυνομίας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ομοσπονδιακές αρχές λόγω της ιδιότητας της Στάλτσερ ως εκλεγμένης τοπικής αξιωματούχου.Η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες στην κατοικία της δημάρχου, εξετάζοντας DNA, ψηφιακά ίχνη και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Οι αρχές δεν αποκλείουν καμία εκδοχή — από οικογενειακή σύγκρουση έως προσχεδιασμένη επίθεση.Η Ίρις Στάλτσερ, δικηγόρος εργατικών διαφορών και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στο Χέρντεκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με 52,2% των ψήφων έναντι του συντηρητικού υποψηφίου Φάμπιαν Χάας (CDU). Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου.Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την επίθεση ως «απάνθρωπη και θλιβερή πράξη», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στην οικογένεια της Στάλτσερ και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, είτε προέρχεται από πολιτικά είτε από προσωπικά κίνητρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.Αντίστοιχα, τοπικοί αξιωματούχοι της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δήλωσαν σσυγκλονισμένοι, ενώ οι δημοτικές ενώσεις της Γερμανίας ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας για τους αιρετούς μετά από σειρά απειλών και επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη βία εναντίον πολιτικών και δημοσίων λειτουργών. Μόνο το 2024, σχεδόν 6 στους 10 αιρετούς δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί απειλές ή επιθέσεις, σύμφωνα με έρευνες των δημοτικών ενώσεων.Η υπόθεση της Στάλτσερ αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την προστασία των τοπικών αρχών και τη ρητορική μίσους που, όπως εκτιμάται, ενισχύει την κοινωνική πόλωση στη χώρα.