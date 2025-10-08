Polly Pocket: Ξεκινά η παραγωγή της live-action ταινίας - Πρωταγωνίστρια η Λίλι Κόλινς
Η Mattel Studios σε συνεργασία με την Amazon MGM Studios προχωρούν στην παραγωγή της live-action ταινίας «Polly Pocket», με τη Λίλι Κόλινς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφουν οι Τζόρνταν Βάις και Νταν Μπρίερ, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και η εταιρεία της βραβευμένης με Όσκαρ, Ρις Γουίδερσπουν, Hello Sunshine, η οποία θα συνεργαστεί με τη Λίλι Κόλινς μέσω της Case Study Films.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2021, με τη Λένα Ντάναμ στη σκηνοθεσία και στο σενάριο, ωστόσο τρία χρόνια αργότερα επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο New Yorker την αποχώρησή της. Η πλοκή θα επικεντρώνεται σε «ένα νεαρό κορίτσι και μια γυναίκα σε μέγεθος τσέπης που αναπτύσσουν μια φιλία».
Η Polly Pocket κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1989 ως σειρά μικροσκοπικών συλλεκτικών παιχνιδιών, ενώ το 2018 επανακυκλοφόρησε από την Mattel με σημαντικές αλλαγές και έχει ήδη επεκταθεί σε τηλεοπτικά κινούμενα σχέδια και περιεχόμενο στο YouTube.
Παράλληλα, η Mattel Studios διατηρεί φιλόδοξο πρόγραμμα κινηματογραφικών παραγωγών, ακολουθώντας την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Barbie». Το φιλμ σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ, απέφερε στην Warner Bros τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της (1,44 δισ. δολάρια παγκοσμίως) και κέρδισε Όσκαρ για το τραγούδι «What Was I Made For?».
Μελλοντικά πρότζεκτ της Mattel περιλαμβάνουν το «Masters of the Universe» σε συνεργασία με την Amazon MGM Studios, προγραμματισμένο για 5 Ιουνίου 2026, καθώς και την ταινία «Matchbox» σε συνεργασία με την Apple Original Films και την Skydance, που αναμένεται το φθινόπωρο του 2026.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
