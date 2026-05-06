«Έβαζε κουκούλα και τον παρακολουθούσε, ο Νικήτας φοβόταν»: Τι λέει η γειτόνισσα του 21χρονου που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του νεκρού φίλου του
Τέλος στις όποιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει πως ο Νικήτας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης τη μέρα του τραγικού τροχαίου θέλησε να βάλει η γειτόνισσα του
Από τις σφαίρες του πατέρα του κολλητού του φίλου, έπεσε νεκρός ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός χθες το απόγευμα βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Ο πατέρας δεν μπορούσε να δεχθεί πως ο Νικήτας ήταν ο οδηγός στο τροχαίο που έχασε εκείνος το παιδί του πριν 3 χρόνια και έφτασε στη δολοφονία.
Η επί 20 χρόνια γειτόνισσα του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τόνισε πως από την στιγμή του τροχαίου μέχρι και χθες, ο Νικήτας ζούσε μέσα στο φόβο, αφού ο πατέρας είχε φτάσει σε σημείο να φοράει κουκούλα και να τον παρακολουθεί.
Μάλιστα, σημείωσε πως δεν μπορεί να κατανοήσει την πράξη του πατέρα, αφού σε εκείνο το τραγικό τροχαίο, ο Νικήτας έχασε ένα μέρος της ψυχής του, αφού ήταν ο κολλητός του φίλος.
«Πολύ άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Έπαιρνε τηλέφωνο τη μάνα του να βγει έξω να τσεκάρει την περιοχή και να δει μήπως είναι κάπου κρυμμένος. Είχε θλίψη ο Νικήτας, γιατί ήταν ο κολλητός του και έχασε τη ψυχή του στο τροχαίο, έμεινε ένα κομμάτι του εκεί πέρα. Ο άλλος πατέρας σκότωσε το άλλο μισό της καρδιάς του γιου του. Ο γιος του πέθανε και τη μισή καρδιά του την είχε ο Νικήτας πίσω. Ήταν ο κολλητός του» είπε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα του Νικήτα.
Ο Νικήτας είχε δίπλωμα οδήγησηςΤέλος στις όποιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει πως ο Νικήτας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης τη μέρα του τραγικού τροχαίου θέλησε να βάλει η γειτόνισσα του.
«Ο Θεός έκανε θαύμα που είχε ζήσει από το ατύχημα και το θαύμα του Θεού δεν το άντεξε ο πατέρας του άλλου παιδιού. Λυπάμαι για εκείνο το παιδί που έχασε τη ζωή του, αλλά το πήρε ο Θεός. Ήταν ατύχημα. Και ο Νικήτας τότε είχε βγάλει δίπλωμα οδήγησης, γιατί ακούγεται ότι δεν είχε δίπλωμα τότε. Ήταν 18 χρόνων και είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητο του το είχε αγοράσει ο πατέρας του και του το είχαν δώσει. Έγινε το ατύχημα, όπως συμβαίνει... Δεν έπαθε μόνο ο Νικήτας τροχαίο. Συμβαίνουν αυτά» είπε με δάκρυα στα μάτια η γειτόνισσα του άτυχου 21χρονου.
«Ο Νικήτας ήταν δίδαγμα»Με δάκρυα στα μάτια, η γειτόνισσα του Νικήτα αναρωτήθηκε: «Τι μπορώ να πω εγώ για τον Νικήτα; Ο Νικήτας ήταν δίδαγμα για την νεολαία. Εδώ στην Αμμουδάρα ήταν ένα δίδαγμα. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό το παιδί. Δεν έχω λόγια. Το καλύτερο παιδί. Ήταν κολλητός του γιου μου. Ο γιος μου είναι μικρός, είναι 15 χρόνων και έκανε παρέα με τον Νικήτα γιατί τον σπρώχναμε και εμείς προς τα εκεί. Γιατί ο Νικήτας ήταν ένα παιδί που δεν πειράζει μυρμήγκι. Το 'θελε ο Θεός μαζί του... Δεν έχω λόγια. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι ένας γονέας όταν χάνει το σπλάχνο του με αυτόν τον τρόπο;».
Η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, μιλώντας στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη επίθεση δεν ήταν η πρώτη που επιχείρησε ο 54χρονος. Στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την δικηγόρο, ο 54χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον 21χρονο. Τότε, τον είχε «κλείσει» σε ένα αδιέξοδο και οι φωνές του 21χρονου ήταν αυτές που του είχαν σώσει τότε την ζωή.
«Τον καταδίωξε σε ένα αδιέξοδο»
«Η οικογένεια ζούσε σε καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου. Συνεχώς απειλούνταν. Το παιδί είχε καταγγείλει δύο φορές. Η υπόθεση είχε φτάσει στην ανάκριση και υπήρξαν όροι στον δράστη. Οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν ποτέ. Πολύ πρόσφατα είχε γεγονός που τον καταδίωξε σε ένα αδιέξοδο και το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και κρύφτηκε σε ένα σπίτι. Και έτσι σώθηκε προσωρινά. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να σωθεί οριστικά. Αυτό συνέβη στο τέλος Φεβρουαρίου και η μήνυση φέρεται να έχει υποβληθεί στις 04/03» ανέφερε η δικηγόρος.
Αύριο η κηδεία του ΝικήταΣτο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, που δολοφονήθηκε χθες Τρίτη στην Αμμουδάρα, από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο και ο οποίος «έσβησε» μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πριν από τρία χρόνια.
Εκεί, αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.
Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
«Σε περιμένω να γυρίσεις»«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδερφής του Νικήτα αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου.
Στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου, στο Γάζι, οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες. Συγγενείς και φίλοι θρηνούν για τον άδικο χαμό του, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πως ο νεαρός βρέθηκε νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.
Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω».
