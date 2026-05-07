Ιράν προς Τραμπ: «Η επιχείρηση “εμπιστέψου με bro” απέτυχε» μετά το πάγωμα του «Σχεδίου Ελευθερία»
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου ειρωνεύτηκε την απόφαση Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ – «Θέλουν απεγνωσμένα συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και έδωσε διορία μιας εβδομάδας
Η ειρωνική απάντηση της ΤεχεράνηςΟ πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση σε σαρκαστικό τόνο.
«Η επιχείρηση “εμπιστέψου με αδελφέ” απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την "δήθεν επιχείρηση"», έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να «παγώσουν» προσωρινά την επιχείρηση «Σχέδιο Ελευθερία».
Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026
Η αμερικανική πρωτοβουλία είχε στόχο την αποκατάσταση της ομαλής διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων.
Ο Τραμπ ανακοίνωσε προσωρινή παύση του Σχεδίου ΕλευθερίαΝωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Σχέδιο Ελευθερία θα ανασταλεί «για σύντομο χρονικό διάστημα», ώστε να δοθεί χώρος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών «θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο, εκτίμησε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας.
Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, απάντησε λακωνικά: «Μία εβδομάδα».
🔴Trump to Fox News:— The Digital Prophet (@MRcpn7) May 6, 2026
Timeframe for an Iran deal is one week.#trumpspeech #Iran #IranWar #Irán pic.twitter.com/CCiErxZNSt
«Θέλουν απεγνωσμένα συμφωνία»Λίγο αργότερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές του UFC ενόψει εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα του Ιράν.
«Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
.@POTUS on Iran: "We'll see if we get there. They can't have nuclear weapons. It's very simple... We have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further — but with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the… pic.twitter.com/pU3w3Tdpqz— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2026
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας:
«Είχαν ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στον βυθό».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει στρατηγικά.
«Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», είπε χαρακτηριστικά.
«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»Απευθυνόμενος στους αθλητές του UFC που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης.
«Όσο σκληροί κι αν είστε, θέλουμε να παραμείνετε όλοι ζωντανοί», είπε, προειδοποιώντας για την απειλή που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνιστούσε το Ιράν αν οι ΗΠΑ δεν είχαν παρέμβει.
«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», τόνισε.
.@POTUS: "Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't — and, they've agreed to that, among other things." pic.twitter.com/Z8ynfQpS7Y— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2026
«Αν συνέβαινε αυτό, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Αυτό είναι το μόνο μου μήνυμα».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr