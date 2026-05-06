Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.
«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.
Ο Υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΧ) για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υπολόγισε σωστά την τιμή στην οποία επαναγόρασε τους τίτλους που συνδέονται με το ΑΕΠ (GDP-linked warrants) πέρυσι, όπως αποφάνθηκε δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη, επιλύοντας μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με την επαναγορά χρέους από την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση για το ζήτημα, αφού η διαχειρίστρια (trustee) Wilmington Trust και μια ομάδα πιστωτών υποστήριξαν ότι η τιμή που τους καταβλήθηκε ήταν χαμηλότερη από την αγοραία αξία, ζημιώνοντας τους επενδυτές.
Ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου δήλωσε ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) υπολόγισε σωστά τις σχετικές τιμές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που ορίζεται στα έγγραφα της έκδοσης του χρέους.
Πηγή: newmoney.gr
