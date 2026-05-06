Athens Street Food Festival: Γιορτάζει δέκα χρόνια και μας καλεί στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι για ένα ταξίδι στις κουζίνες όλου του κόσμου
Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας επανέρχεται την Παρασκευή 8 Μαΐου με δεκάδες «γεύσεις του δρόμου», σε ένα γαστριμαργικό ταξίδι που ξεκινάει από την Ελλάδα και φτάνει μέχρι την Ιαπωνία, την Κορέα και τη Νιγηρία
Το Athens Street Food Festival έχει φέτος γενέθλια αφού κλείνει 10 χρόνια ζωής και ο φετινός Μαΐος, ο μήνας που έχει συνδεθεί αναπόφευκτα με το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, θα είναι μια γιορτή όλων των γεύσεων, σε μια... χορταστική διαδρομή στις κουζίνες του κόσμου.
Το καθιερωμένο πλέον φεστιβάλ θα γιορτάσει την δεκαετία που άλλαξε τον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας, από το σχετικά μακρινό 2016, όταν έννοιες όπως το σεβίτσε ήταν άγνωστες στο ευρύ κοινό, μέχρι σήμερα, με μια μεγάλη ποικιλία από γεύσεις από κάθε δρόμο του πλανήτη μας.
Μαζί θα γιορτάσουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που, εδώ και μια δεκαετία, έρχονται στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι για να δοκιμάσουν τις ξεχωριστές και υπέροχες γεύσεις που μπορούν να βρουν μόνο στο Athens Street Food Festival, συγκεντρωμένες σε ένα σημείο και μόνο για εννέα ημέρες κάθε χρόνο.
Για τρία τριήμερα του Μαϊου (8-9-10, 15-16-17, 22-23-24) τα δεκάδες pop-up μαγαζιά με καταξιωμένους, αλλά και νέους σεφ, θα... καταθέσουν τη δική τους γευστική πρόταση για το ποιο είναι το καλύτερο street food, με ιδέες από Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ανατολία, Μέση Ανατολή και φυσικά από την Ελλάδα.
Φυσικά, θα υπάρχουν και πολλές vegan επιλογές και επειδή το Athens Street Food Festival σημαίνει και φεστιβαλική ατμόσφαιρα, κάθε μέρα τη μουσική θα αναλαμβάνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 θα ξεκινάει μεγάλο πάρτι με γνωστούς DJs.
Επίσης, φέτος θα γίνουν και δύο ιδιαίτερες stand-up παραστάσεις: την Παρασκευή 08.05 ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό “Meat Grill comedy” σόου και την Παρασκευή 15.05 η Δήμητρα Νικητέα και η Μελίνα Κόλλια το δικό τους “Μπούτι comedy” show.
