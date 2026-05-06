Βίκυ Λέανδρος: Ο Ακύλας έχει όλες τις πιθανότητες να βρεθεί πολύ μπροστά στη Eurovision
Είμαι σίγουρη ότι θα αφοσιωθεί πολύ στο τραγούδι και θα το πει με όλη του την καρδιά, δήλωσε η τραγουδίστρια
Θετικά ήταν τα σχόλια που έκανε η Βίκυ Λέανδρος για τον Ακύλα που σε μερικές μέρες θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision με το Ferto.
Η τραγουδίστρια, η οποία για πρώτη φορά ερμήνευσε το «L'amour est bleu» το 1967, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, ενώ το 1972 ως εκπρόσωπος της ίδιας χώρας κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après toi», θα εμφανιστεί και πάλι στον Α' Ημιτελικό. Σε αυτόν θα διαγωνιστεί ο Ακύλας, για τον οποίο εκείνη θεωρεί πως έχει πολλές πιθανότητες να σημειώσει μία πολύ καλή πορεία.
Παράλληλα, δήλωσε βέβαιη πως ο τραγουδιστής ως εκπρόσωπος της Ελλάδας θα αφοσιωθεί απόλυτα στην ερμηνεία του κομματιού του. «Το τραγούδι του Ακύλα το έχω ακούσει και μου άρεσε πολύ και νομίζω έχει κάθε chance να βρεθεί πάρα πολύ μπροστά. Είμαι σίγουρη ότι θα αφοσιωθεί πολύ στο τραγούδι και είμαι σίγουρη ότι θα το πει με όλη του την καρδιά. Αυτό του εύχομαι», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 6 Μαίου.
Όσον αφορά στην παρουσία της στη σκηνή της Eurovision, η Βίκυ Λέανδρος εξήγησε ότι θα ερμηνεύσει το κομμάτι «L'amour est bleu». Παρόλα αυτά, δεν έχει ούτε εκείνη την ακριβή εικόνα της εμφάνισής της, αφού είναι και γι' αυτήν έκπληξη. «Το ανοίγω σαν guest, είμαι καλεσμένη και θα τραγουδήσω, είχα τραγουδήσει όταν ήμουν 15 χρόνων το τραγούδι για το Λουξεμβούργο. Και θα το ξαναπώ και θα ανοίξω έτσι τη Eurovision. Νομίζω ότι μπορεί να δείξουν μερικές σκηνές από τότε. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει το concept, θα το δω, και για μένα είναι έκπληξη», επισήμανε.
