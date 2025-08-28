Emily in Paris: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της 5ης σεζόν - Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς
Emily in Paris: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της 5ης σεζόν - Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς
Η ηθοποιός ανανέωσε το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό για τις 18 Δεκεμβρίου, όταν θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix ο νέος κύκλος
Τα γυρίσματα της 5ης σεζόν της σειράς «Emily in Paris» ολοκληρώθηκαν στη Βενετία, με τη Λίλι Κόλινς να μοιράζεται με τους θαυμαστές της φωτογραφίες από τα παρασκήνια. Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έδωσε μια γεύση στο τηλεοπτικό κοινό από όσα θα ακολουθήσουν.
Επιπλέον, εξέφρασε την αγάπη της στη συμπρωταγωνίστριά της, Άσλεϊ Παρκ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «από φίλες έγιναν αδερφές». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι νιώθει ευγνώμων για την «οικογένεια» που κέρδισε μέσα από τη σειρά και έδωσε ραντεβού στο τηλεοπτικό κοινό για τις 18 Δεκεμβρίου, όταν και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix ο νέος κύκλος.
Πιο συγκεκριμένα, η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε τα στιγμιότυπα με την Άσλεϊ Παρκ στον λογαριασμό της στο Instagram, με τις δύο ηθοποιούς να ποζάρουν τόσο στο σετ της σειράς, όσο και στα παρασκήνια.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Και αυτό είναι άλλο ένα τέλος στο Εmily in Paris… Εδώ είναι πέντε εποχές φιλίας που έγινε αδελφοσύνη. Βενετία, Παρίσι, Ρώμη, οπουδήποτε είναι σπίτι με εσένα δίπλα μου. Απίστευτα ευγνώμων για την οικογένειά μας και τόσο περήφανη για αυτό που δημιουργήσαμε όλοι μαζί φέτος. Προς το παρόν αντίο, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου».
