Σκληρό βίντεο: Εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο σε σαφάρι στη Γκαμπόν
Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, πρόκειται για τον 75χρονο Αμερικανό επιχειρηματία Έρνι Ντόζιο που έπεσε θύμα της οργής ενός θηλυκού ελέφαντα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά και σκοτώνει τον 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο, Έρνι Ντόζιο, στη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν της Αφρικής.

Στο βίντεο φαίνεται ο ελέφαντας να έχει αρπάξει αρχικά τον Ντόζιο με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια τον πατά με μανία επανειλημμένα, ενώ από ένα σημείο και μετά ο 75χρονος δεν δείχνει κανένα σημάδι ζωής. 

Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια κυνηγιού-σαφάρι στην έρημο της αφρικανικής χώρας στα μέσα περίπου του Απριλίου με το βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα. 

Όπως έγινε γνωστό ο Ντόζιο, μανιώδης κυνηγός που συνήθιζε να συλλέγει ως τρόπαια άγρια ζώα που σκότωνε κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών εξορμήσεών του ανά τον πλανήτη, έπεσε θύμα ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων αποτελούμενου από 5 θηλυκούς ελέφαντες που είχαν μαζί τα μικρά τους.

Ο 75χρονος συμμετείχε σε κυνηγετική αποστολή με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια φέρεται να κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.


Διαισθανόμενοι απειλή από την ανθρώπινη παρουσία, οι ελέφαντες εξαγριώθηκαν με έναν από αυτόν να επιτίθεται εναντίον της ομάδας των κυνηγών μέλος της οποίας ήταν κι ο Ντόζιο.

Ο 75χρονος εκατομμυριούχος δεν πρόλαβε να ξεφύγει και ο ελέφαντας ξέσπασε την οργή του επάνω του. 

Μάλιστα, στο βίντεο φαίνονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να απομακρύνονται πανικόβλητα, ενώ δεν γυρνάνε καν να δουν τι έχει συμβεί με τον Ντόζιο.


Μια ζωή αφιερωμένη στο κυνήγι

Ο Ντόζιο είχε συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή τροπαίων, με κεφάλια εξωτικών ζώων να κοσμούν ειδικούς χώρους στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες.

Είχε επίσης κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., που διαχειρίζεται εκτάσεις αμπελώνων 12.000 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία.

Άτομα που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Σύμφωνα με μαρτυρία, «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του ήταν νόμιμες και ενταγμένες σε προγράμματα διαχείρισης πληθυσμών άγριας ζωής.

Η σορός του αναμένεται να επαναπατριστεί στην Καλιφόρνια. Άφησε πίσω του τη σύντροφό του και δύο παιδιά.
