Σκληρό βίντεο: Εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο σε σαφάρι στη Γκαμπόν

Ernie Dosio, un millonario californiano, murió recientemente en África.



Solía ​​ir de caza. En esta ocasión, fue aplastado por cinco elefantas que protegían a una cría.



Quedó destrozado. Su familia está conmocionada y no comprende lo sucedido. 👇🏽 pic.twitter.com/dfdRI5Qysa — şίέţέ νέςέş άвùέĻό™ (@AbueloDeSiete) April 24, 2026

BREAKING: Millionaire big game hunter Ernie Dosio was trampled to death by five elephants while hunting a rare antelope in central Africa. A classic case of fucking around and finding out! Go elephants! 🐘 pic.twitter.com/AcUtMHf5Fp — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 24, 2026



Μια ζωή αφιερωμένη στο κυνήγι

Διαισθανόμενοι απειλή από την ανθρώπινη παρουσία, οι ελέφαντες εξαγριώθηκαν με έναν από αυτόν να επιτίθεται εναντίον της ομάδας των κυνηγών μέλος της οποίας ήταν κι ο Ντόζιο.Ο 75χρονος εκατομμυριούχος δεν πρόλαβε να ξεφύγει και ο ελέφαντας ξέσπασε την οργή του επάνω του.Μάλιστα, στο βίντεο φαίνονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να απομακρύνονται πανικόβλητα, ενώ δεν γυρνάνε καν να δουν τι έχει συμβεί με τον Ντόζιο.Ο Ντόζιο είχε συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή τροπαίων, με κεφάλια εξωτικών ζώων να κοσμούν ειδικούς χώρους στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες.Είχε επίσης κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., που διαχειρίζεται εκτάσεις αμπελώνων 12.000 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία.Άτομα που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.Σύμφωνα με μαρτυρία, «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του ήταν νόμιμες και ενταγμένες σε προγράμματα διαχείρισης πληθυσμών άγριας ζωής.Η σορός του αναμένεται να επαναπατριστεί στην Καλιφόρνια. Άφησε πίσω του τη σύντροφό του και δύο παιδιά.