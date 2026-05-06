Επισήμως στα σκαριά το Hocus Pocus 3, επιστρέφουν οι Μπέτι Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι

Το Hocus Pocus 3 βρίσκεται επισήμως σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με τις Μπέτι Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι να επιστρέφουν στους ρόλους των αδελφών Σάντερσον.Η είδηση για τρίτη ταινία του «μαγικού» franchise είχε ανακοινωθεί το 2023 από τον Σον Μπέιλι, πρώην πρόεδρο της Walt Disney Studios Motion Picture Production. Μετά την αποχώρηση του Μπέιλι από τη Disney το 2024, το Hocus Pocus 3 είχε μείνει σε εκκρεμότητα.Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η συζήτηση για το νέο σίκουελ είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, όταν η Μίντλερ αποκάλυψε ότι υπήρχε έτοιμο ένα «εξαιρετικό» σενάριο, αλλά οι «παραγωγοί ρύθμιζαν “όλα εκείνα τα ζητήματα logistics” πριν μπορέσουν να επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την τριλογία». Πηγές αναφέρουν ότι το πάγωμα των διαπραγματεύσεων οφειλόταν στις συζητήσεις για τις αμοιβές των τριών πρωταγωνιστριών, οι οποίες πλέον έχουν διευθετηθεί.Οι λεπτομέρειες της πλοκής του Hocus Pocus 3 παραμένουν προς το παρόν άγνωστες. Το Hocus Pocus, που κυκλοφόρησε το 1993, διαδραματίζεται τη νύχτα του Χάλογουιν, όταν τρεις μάγισσες του 17ου αιώνα —η Γουίνι, την οποία υποδύεται η Μίντλερ, η Σάρα, την οποία ενσαρκώνει η Πάρκερ, και η Μέρι, την οποία υποδύεται η Νατζίμι— επιστρέφουν στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, εκατοντάδες χρόνια μετά την εποχή της ακμής τους.Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι τρεις τους επιχειρούν να κλέψουν τη ζωτική ενέργεια των παιδιών της πόλης, ώστε να αποκτήσουν αιώνια ζωή. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Κένι Ορτέγκα, ενώ στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Όμρι Κατζ, Θόρα Μπερτς, Τζέιμς Μάρσντεν και Σον Μάρεϊ.Στο Hocus Pocus 2 του 2022, έχουν περάσει 29 χρόνια από τότε που κάποιος άναψε το Κερί της Μαύρης Φλόγας και ανέστησε τις αδελφές του 17ου αιώνα, οι οποίες επιστρέφουν για εκδίκηση. Τώρα, τρεις μαθήτριες λυκείου πρέπει να σταματήσουν τις αχόρταγες μάγισσες προτού προκαλέσουν ένα νέο είδος χάους στο Σάλεμ, πριν ξημερώσει η παραμονή των Αγίων Πάντων.Το σίκουελ σκηνοθέτησε η Αν Φλέτσερ, ενώ στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Χάνα Γουάντινγκχαμ, Μπελίσα Εσκομπέδο, Τόνι Χέιλ και Γουίτνεϊ Πικ.