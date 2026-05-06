Μιχάλης Ρακιντζής για την εμφάνισή του στη Eurovision: Δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά
Δεν ταίριαζα καθόλου, σχολίασε ο τραγουδιστής θυμούμενος τη συμμετοχή του το 2002
Με την αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision, ο Μιχάλης Ρακιντζής μοιράστηκε τη δική του εμπειρία από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2002. Αν και διευκρίνισε ότι δεν θέλει να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα για να μη δημιουργείται ταύτιση, ο τραγουδιστής υποστήριξε τελικά ότι τίποτα δεν πήγε καλά σε εκείνη την αποστολή της Ελλάδας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, ο Μιχάλης Ρακιντζής ανέφερε ότι ο λόγος που είχε γίνει έντονη συζήτηση με τη συμμετοχή του στη Eurovision έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν «ιντριγκαδόρικη» από άλλες.
«Δεν θέλω να μιλάω για την Eurovision, γιατί ξέρεις, ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι μ’ αυτό. Δεν ασχολούμαι μ’ αυτό. Δεν έχω καμία σχέση, πήγα μία βραδιά και έφυγα. Καταρχήν έχουν πάει από τότε που πήγα εγώ, άλλοι 24 καλλιτέχνες. Ίσως η δική μου περίπτωση ήταν λίγο ιντριγκαδόρικη. Είχε πολλά να σχολιάσεις. Ήταν το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος, το ντύσιμο, η εμφάνιση, όλη αυτή η βαβούρα που έγινε, που εξυπηρετούσε τότε γιατί μην ξεχνάμε ότι ανθίζανε πάρα πολύ οι κουτσομπολίστικες εκπομπές τότε. Όλα τα κανάλια είχαν πολλές ώρες», είπε αρχικά.
«Ήταν καλό θέμα, οπότε γιατί να τους χαλάσω το χατίρι; Γιατί να μου το χαλάσουν; Δούλευε όλο το πράγμα και that’s all. Όχι παιδιά, δεν αγχώθηκα καθόλου, και μιλάω πολύ ειλικρινά. Αγχώθηκαν όσοι ήταν γύρω μου, γιατί νομίζανε ότι είναι κάτι που με καταπιέζει κ.λπ. Αλλά αυτοί αισθάνονταν έτσι, όχι εγώ. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, καταλαβαίνω και τις ανάγκες και τις καλλιτεχνικές και τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι όλοι μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Όπως είπε, δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ σοβαρά σχετικά με την εμφάνισή του στη Eurovision για να μη θεωρηθεί ότι δικαιολογείται «Κοίταξε να δεις… ποτέ δεν έχω μιλήσει σοβαρά γι’ αυτό. Γιατί ποτέ δεν ήθελα να ακουστεί κάτι σαν δικαιολογία. Γιατί ο καθένας κάτι θα έλεγε ας πούμε να δικαιολογήσει τη φάση του. Τίποτα. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Για χίλιους λόγους. Τώρα και τους λόγους να σου πω, θα πουν “ντάξει τώρα… ξέρεις”», σημείωσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά με την παρουσία του στη σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού: «Δεν έκανα καμία κουβέντα μέσα μου. Απλά ζήσαμε μία βδομάδα όπου ξέραμε τι έγινε, ξέραμε τι γίνεται ακριβώς στον τελικό, τι προβλήματα είχαμε. Εντάξει. Προχωρήσαμε. Ξέραμε τι πήγε λάθος. Τίποτα δεν πήγε καλά. Να σου πω κάτι; Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από εδώ, από το ΡΕΞ. Δηλαδή στον τελικό που άρχισε όλη αυτή η φασαρία, και “έπρεπε να βγω εγώ και όχι αυτός” και “κοίτα τα ρούχα μου πώς είναι” κ.λπ. Όλο αυτό ήταν μια φοβερή δυσφήμιση».
Η εμφάνιση του Μιχάλη Ρακιντζή στη Eurovision
Ο τραγουδιστής δήλωσε πως η προσωπικότητά του και η καλλιτεχνική του ταυτότητα δεν είναι ταιριαστές με τη Eurovision. «Καθόλου δεν ταίριαζα στην Eurovision. Ούτε τότε, ούτε ποτέ. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι που σου ταιριάζει για να πας, έτσι δεν είναι; Δεν θα πάω σε ένα λαϊκό μαγαζί, θα πάω σε ένα ροκάδικο. Ή δεν γίνεται ο λαϊκός να πάει στο ροκάδικο, έτσι δεν είναι;», κατέληξε.
