Η Πρισίλα Πρίσλεϊ για τον θάνατο της κόρης της Λίζα Μαρί: Μας απομάκρυνε σαν οικογένεια
Τρία χρόνια μετά την απώλειά της η 80χρονη δήλωσε πως τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο χωρίς εκείνη
Για τον θάνατο της κόρης της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μίλησε η Πρισίλα Πρίσλεϊ, σημειώνοντας πως απομάκρυνε την οικογένειά της.
Σε δημόσια εμφάνισή της στο Westgate του Λας Βέγκας το Σάββατο 2 Μαΐου, η 80χρονη εξήγησε ότι μετά την απώλεια αυτή, το 2023, οι οικογενειακές στιγμές δεν είναι πια ίδιες.
«Μας χώρισε κάπως. Παλιά μαζευόμασταν όλοι μαζί για φαγητό και οικογενειακές στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρισίλα Πρίσλεϊ, σύμφωνα με το E! News.
Η Λίζα Μαρί, μοναχοκόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, άφησε πίσω της τα παιδιά της, τη Ράιλι Κίου και τις δίδυμες Χάρπερ και Φίνλυ Λόκγουντ.
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ απέδωσε εν μέρει την απόσταση και στο γεγονός ότι οι εγγονές της μεγαλώνουν και έχουν πλέον τη δική τους ζωή.
Ωστόσο, ο γιος της, Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι, υποστήριξε ότι η «ρωγμή» στην οικογένεια υπήρξε νωρίτερα, μετά τον θάνατο του γιου της Λίζα Μαρί, Μπέντζαμιν Κίου, το 2020, και σε αντίθεση με τη μητέρα του, θεωρεί πως πλέον η οικογένεια έχει έρθει ξανά πιο κοντά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Priscilla Presley Shares How Lisa Marie Presley's Death "Separated" Their Family https://t.co/y6KhQ1Jnng— E! News (@enews) May 6, 2026
