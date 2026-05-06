Ο Φιν Γούλφχαρντ του Stranger Things ανακοίνωσε καλοκαιρινή περιοδεία: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος
Ο τραγουδιστής και ηθοποιός της δημοφιλούς σειράς θα πραγματοποιήσει εμφανίσεις για την προώθηση του άλμπουμ του «Fire From the Hip» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου
Τα σχέδιά του για καλοκαιρινή περιοδεία συναυλιών στη Βόρεια Αμερική ανακοίνωσε ο Καναδός ηθοποιός και τραγουδιστής Φιν Γούλφχαρντ, για την υποστήριξη του επερχόμενου άλμπουμ του, Fire From the Hip, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάω την περιοδεία The Common Side Effects Tour με τους @sleepersbell και @malcyaudio! Ελπίζω να σας δω σε μια συναυλία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram ο πρωταγωνιστής της σειράς Stranger Things και της ταινίας Ghostbusters: Afterlife.
Προηγήθηκε η κυκλοφορία του νέου του single «I’ll Let You Finish».
Η περιοδεία του Φιν Γούλφχαρντ θα αρχίσει με συναυλία στην Ουάσινγκτον στις 17 Ιουλίου. Έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος της περιοδείας του στο Μόντρεαλ την 1η Αυγούστου.
Ένα δεύτερο σκέλος της περιοδείας θα ξεκινήσει στο Ντάλας την 1η Οκτωβρίου. Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου στο Βανκούβερ.
Το ντεμπούτο άλμπουμ του Φιν Γούλφχαρντ Happy Birthday, κυκλοφόρησε το 2025.
