Ο Μακρόν ζητά άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
, ζήτησε την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν
, Μασούντ Πεζεσκιάν. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες να εξετάσουν τη συμμετοχή τους στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Σε δηλώσεις του μετά τις επαφές με την ιρανική πλευρά, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι «όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους».
Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι στόχος είναι «η διαρκής επιστροφή στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας που επικρατούσε πριν από τη σύγκρουση».
Η πρόταση Γαλλίας και Βρετανίας για αποστολή ασφαλείας
Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στην πολυεθνική αποστολή που έχουν προτείνει η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας και άλλες χώρες να συμμετάσχουν.
Όπως είπε, «τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη χρησιμότητα που θα είχε μια τέτοια αποστολή».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρόεδρο να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, ενώ προανήγγειλε συνομιλίες και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ο Γάλλος πρόεδρος συνέδεσε την αποκλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και με ευρύτερα ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή.
«Η επιστροφή της ηρεμίας στα στενά θα βοηθήσει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό ζήτημα, το βαλλιστικό ζήτημα και την περιφερειακή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.