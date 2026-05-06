Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Ρίτα Γουίλσον για τη μητέρα της: Ήταν η καλύτερή μου φίλη, υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει
Ρίτα Γουίλσον για τη μητέρα της: Ήταν η καλύτερή μου φίλη, υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει
Πίστευα ότι την είχα ρωτήσει όσα ήθελα, εξομολογήθηκε η ηθοποιός και παραγωγός
Καλύτερη της φίλη θεωρούσε η Ρίτα Γουίλσον τη μητέρα της. Μιλώντας για την απώλειά της πριν από δώδεκα χρόνια, υπάρχουν πολλά που θα ήθελε να την είχε ρωτήσει, παρά τις συζητήσεις που έκαναν συχνά.
«Παρότι ήταν η καλύτερή μου φίλη και πίστευα ότι την είχα ρωτήσει όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να θέλω να τη ρωτήσω, υπάρχουν ακόμη πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει, που εύχομαι να είχα μάθει», είπε η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παραγωγός στο περιοδικό PEOPLE για τη μητέρα της, Ντόροθι, η οποία πέθανε το 2014, αφού έζησε με Αλτσχάιμερ. «Δεν ξεχνάς ποτέ όταν χάνεις τη μαμά σου», τόνισε.
Η Γουίλσον εξομολογήθηκε ότι ο θάνατος της μητέρας της άλλαξε τη σχέση της με τα παιδιά της. «Με τα παιδιά μου σήμερα είμαι μάλλον λίγο πιο αφιλτράριστη. Απλώς τους λέω πράγματα συνεχώς και συνήθως γελάμε πολύ με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτή η επιθυμία να νιώθεις ότι σε γνωρίζουν πραγματικά, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο να είσαι με την οικογένειά σου και με τα παιδιά σου με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορείς να είσαι ειλικρινής και απλώς να κάνεις αυτές τις συζητήσεις — γιατί ποτέ δεν ξέρεις», εξήγησε.
Καθώς η σταρ του Now and Then αναλογίζεται το σημερινό κεφάλαιο της ζωής της, χρησιμοποιεί μια μεταφορά με τις κουβέρτες που συνήθιζε να πλέκει με βελονάκι η μητέρα της. «Όλες οι εμπειρίες που είχα και με έφεραν μέχρι αυτό το σημείο είναι μέρος κάθε βελονιάς και κάθε θηλιάς που περνά μέσα από εκείνο το βαμβάκι, που φτιάχνει το μοτίβο, που μετά ενώνεις κομμάτι κομμάτι και γίνεται η κουβέρτα. Νιώθω ότι μπορώ να δω τώρα μεγαλύτερο μέρος της κουβέρτας απ’ ό,τι μπορούσα παλιότερα», είπε κλείνοντας.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Παρότι ήταν η καλύτερή μου φίλη και πίστευα ότι την είχα ρωτήσει όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να θέλω να τη ρωτήσω, υπάρχουν ακόμη πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει, που εύχομαι να είχα μάθει», είπε η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παραγωγός στο περιοδικό PEOPLE για τη μητέρα της, Ντόροθι, η οποία πέθανε το 2014, αφού έζησε με Αλτσχάιμερ. «Δεν ξεχνάς ποτέ όταν χάνεις τη μαμά σου», τόνισε.
Η Γουίλσον εξομολογήθηκε ότι ο θάνατος της μητέρας της άλλαξε τη σχέση της με τα παιδιά της. «Με τα παιδιά μου σήμερα είμαι μάλλον λίγο πιο αφιλτράριστη. Απλώς τους λέω πράγματα συνεχώς και συνήθως γελάμε πολύ με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτή η επιθυμία να νιώθεις ότι σε γνωρίζουν πραγματικά, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο να είσαι με την οικογένειά σου και με τα παιδιά σου με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορείς να είσαι ειλικρινής και απλώς να κάνεις αυτές τις συζητήσεις — γιατί ποτέ δεν ξέρεις», εξήγησε.
Rita Wilson Reveals How Her Mother's Death Changed the Relationship She Has with Her and Tom Hanks' Kids (Exclusive) https://t.co/LixwPxJz4K— People (@people) May 6, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα