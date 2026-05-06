Ρίτα Γουίλσον για τη μητέρα της: Ήταν η καλύτερή μου φίλη, υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει
GALA
Ρίτα Γουίλσον Μητέρα Απώλεια

Ρίτα Γουίλσον για τη μητέρα της: Ήταν η καλύτερή μου φίλη, υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει

Πίστευα ότι την είχα ρωτήσει όσα ήθελα, εξομολογήθηκε η ηθοποιός και παραγωγός

Ρίτα Γουίλσον για τη μητέρα της: Ήταν η καλύτερή μου φίλη, υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει
Καλύτερη της φίλη θεωρούσε η Ρίτα Γουίλσον τη μητέρα της. Μιλώντας για την απώλειά της πριν από δώδεκα χρόνια, υπάρχουν πολλά που θα ήθελε να την είχε ρωτήσει, παρά τις συζητήσεις που έκαναν συχνά.

«Παρότι ήταν η καλύτερή μου φίλη και πίστευα ότι την είχα ρωτήσει όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να θέλω να τη ρωτήσω, υπάρχουν ακόμη πράγματα που εύχομαι να την είχα ρωτήσει, που εύχομαι να είχα μάθει», είπε η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παραγωγός στο περιοδικό PEOPLE για τη μητέρα της, Ντόροθι, η οποία πέθανε το 2014, αφού έζησε με Αλτσχάιμερ. «Δεν ξεχνάς ποτέ όταν χάνεις τη μαμά σου», τόνισε.

Η Γουίλσον εξομολογήθηκε ότι ο θάνατος της μητέρας της άλλαξε τη σχέση της με τα παιδιά της. «Με τα παιδιά μου σήμερα είμαι μάλλον λίγο πιο αφιλτράριστη. Απλώς τους λέω πράγματα συνεχώς και συνήθως γελάμε πολύ με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτή η επιθυμία να νιώθεις ότι σε γνωρίζουν πραγματικά, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο να είσαι με την οικογένειά σου και με τα παιδιά σου με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορείς να είσαι ειλικρινής και απλώς να κάνεις αυτές τις συζητήσεις — γιατί ποτέ δεν ξέρεις», εξήγησε.

Καθώς η σταρ του Now and Then αναλογίζεται το σημερινό κεφάλαιο της ζωής της, χρησιμοποιεί μια μεταφορά με τις κουβέρτες που συνήθιζε να πλέκει με βελονάκι η μητέρα της. «Όλες οι εμπειρίες που είχα και με έφεραν μέχρι αυτό το σημείο είναι μέρος κάθε βελονιάς και κάθε θηλιάς που περνά μέσα από εκείνο το βαμβάκι, που φτιάχνει το μοτίβο, που μετά ενώνεις κομμάτι κομμάτι και γίνεται η κουβέρτα. Νιώθω ότι μπορώ να δω τώρα μεγαλύτερο μέρος της κουβέρτας απ’ ό,τι μπορούσα παλιότερα», είπε κλείνοντας.

Φωτογραφία: Shutterstock

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης