Δημήτρης Σκουλός για Βίκυ Καγιά: Δεν υπάρχει καμία πικρία, θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της
Aν με πάρει τηλέφωνο, δεν θα το κλείσω, θα απαντήσω, πρόσθεσε ο φωτογράφος για το μοντέλο

Θετικός στην ιδέα μίας νέας συνεργασίας με τη Βίκυ Καγιά είναι ο Δημήτρης Σκουλός. Ο φωτογράφος και το μοντέλο συνυπήρξαν τηλεοπτικά ως μέλη της κριτικής επιτροπής στο GNTM. Αν και δεν επικοινωνούν έκτοτε, δεν υπάρχει καμία πικρία, όπως διευκρίνισε. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί ξανά μαζί της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Σκουλός στο περιοδικό OK! ρωτήθηκε για το αν η συνεργασία με τη Βίκυ Καγιά του άφησε κάποια πικρία. «Όχι, καμία πικρία. Και εννοείται ότι θα ξανασυνεργαζόμουν. Με τη Βίκυ δεν βγαίναμε ποτέ για καφέ. Οπότε δεν έχουμε μιλήσει. Αλλά όχι ότι αν με πάρει τηλέφωνο, θα το κλείσω. Εννοείται ότι θα απαντήσω», απάντησε εκείνος.

Όσον αφορά στο ποια τηλεοπτικά πρόσωπα είναι φίλοι του, ο φωτογράφος τόνισε: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κώστας Στεφανής είναι οι φίλοι που έκανα από την τηλεόραση. Ο Κώστας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Γνωριστήκαμε πριν από περίπου 7 χρόνια σε ένα γύρισμα της εκπομπής του Traction και από τότε γίναμε φίλοι. Δεν αναφέρω την Έλενα Χριστοπούλου, γιατί ήμασταν φίλοι 25 χρόνια, πολύ πριν από την τηλεόραση, και παραμένει φίλη μου».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
