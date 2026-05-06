Συνταξιούχος της ΔΕΗ ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια
Οι δράστες έχουν φτάσει στο σημείο να παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, ακόμη και σε ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά, και να καταφέρνουν να τους πείθουν
Σε Λερναία Ύδρα έχουν εξελιχθεί οι σπείρες των απατεώνων που εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, αρπάζοντάς τους χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά.
Σήμερα η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε μια ακόμη τέτοια ομάδα, η οποία είχε καταφέρει να αποσπάσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματά της. Ωστόσο, μια νέα καταγγελία έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία για καινούργια υπόθεση εξαπάτησης.
Αυτή τη φορά θύμα των απατεώνων έπεσε ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ, με τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI να τονίζουν πως οι δράστες έχουν φτάσει στο σημείο να παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ - ακόμη και σε ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά - και να καταφέρνουν να τους πείθουν.
Και σε αυτή την περίπτωση οι δράστες κατάφεραν μέσω τηλεφώνου να πείσουν τον συνταξιούχο, ο οποίος τους έδωσε 60.000 ευρώ σε μετρητά. Όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ο πρώην εργαζόμενος της ΔΕΗ τους έδωσε ακόμη 400 χρυσές λίρες, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται στις 300.000 ευρώ.
Και δεν σταμάτησε εκεί ο συνταξιούχος της ΔΕΗ, καθώς τους παρέδωσε και μια γεμάτη σακούλα με χρυσά ρολόγια και χρυσαφικά· τα άφησε έξω από το σπίτι του και τα πήραν τα μέλη της συμμορίας.
Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν εάν το νέο περιστατικό συνδέεται και με άλλα παρόμοια. Ωστόσο, πλέον, όπως φαίνεται, η δράση των απατεώνων έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για τους πολίτες.
