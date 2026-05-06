Συνταξιούχος της ΔΕΗ ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια
ΕΛΛΑΔΑ
Απατεώνες ΔΕΔΔΗΕ

Συνταξιούχος της ΔΕΗ ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια

Οι δράστες έχουν φτάσει στο σημείο να παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, ακόμη και σε ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά, και να καταφέρνουν να τους πείθουν

Συνταξιούχος της ΔΕΗ ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
178 ΣΧΟΛΙΑ
Σε Λερναία Ύδρα έχουν εξελιχθεί οι σπείρες των απατεώνων που εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, αρπάζοντάς τους χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά.

Σήμερα η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε μια ακόμη τέτοια ομάδα, η οποία είχε καταφέρει να αποσπάσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματά της. Ωστόσο, μια νέα καταγγελία έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία για καινούργια υπόθεση εξαπάτησης.

Αυτή τη φορά θύμα των απατεώνων έπεσε ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ, με τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI να τονίζουν πως οι δράστες έχουν φτάσει στο σημείο να παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ - ακόμη και σε ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά - και να καταφέρνουν να τους πείθουν.

Και σε αυτή την περίπτωση οι δράστες κατάφεραν μέσω τηλεφώνου να πείσουν τον συνταξιούχο, ο οποίος τους έδωσε 60.000 ευρώ σε μετρητά. Όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ο πρώην εργαζόμενος της ΔΕΗ τους έδωσε ακόμη 400 χρυσές λίρες, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται στις 300.000 ευρώ.

Και δεν σταμάτησε εκεί ο συνταξιούχος της ΔΕΗ, καθώς τους παρέδωσε και μια γεμάτη σακούλα με χρυσά ρολόγια και χρυσαφικά· τα άφησε έξω από το σπίτι του και τα πήραν τα μέλη της συμμορίας.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν εάν το νέο περιστατικό συνδέεται και με άλλα παρόμοια. Ωστόσο, πλέον, όπως φαίνεται, η δράση των απατεώνων έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για τους πολίτες.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
178 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης