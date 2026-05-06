Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος - Ποιοι πήγαν στην τελετή, η ομιλία του, δείτε βίντεο
Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος - Ποιοι πήγαν στην τελετή, η ομιλία του, δείτε βίντεο
Οι μεγάλες εταιρείες με την AI διεκδικούν την ψηφιακή κυριαρχία είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλου - Πλήθος κόσμου στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την τελετή
Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.
Παρόντες στην τελετή ήταν πλήθος προσωπικοτήτων. Στην πρώτη σειρά κάθισαν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς, Ιωάννης Σαρμάς και Παναγιώτης Πικραμμένος. Δίπλα από τον κ. Σαμαρά κάθισαν οι υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας και Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Λίτσα Λιακούλη, ο Χρήστος Πρωτόπαππας, η Ντόρα Μπακογιάννη, η Μαριάννα Λάτση, ο Τάσος Γιαννίτσης, η Ζέττα Μακρή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης , Δημήτρης Αβραμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Επίσης, παρόντες ήταν η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη κ.α.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ παρουσίασαν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ παρουσίασαν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.
Η ομιλία Βενιζέλου
Στην ομιλία του για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε πως οι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνουν πλέον στον πυρήνα του ζητήματος διεκδικώντας κυριαρχία.
Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως ο ψηφιακός συνταγματισμός (digital constitutionalism) που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαδικτύου και της συγκέντρωσης, αποθήκευσης ( στο « Νέφος» / cloud) και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (big data) είναι και αυτός κρατικοκεντρικός και απέναντι σε αυτόν οι μεγάλες πλατφόρμες όπως η Meta, επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα «ιδιωτικό συνταγματισμό», με δικούς τους κανόνες που συγκροτούν μια εταιρική οιονεί έννομη τάξη και δικά τους οιονεί συνταγματικά δικαστήρια.
Μετά την εκθετική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι μεγάλες εταιρείες προβάλλουν πλέον την Constitutional AI ως δέσμη αρχών ενσωματωμένη στις δικά τους συστήματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Anthropic: Claude’s Constitution, ανέφερε ο κ. Βενιζέλος και συμπλήρωσε πως τα συστήματα αυτά έχουν την τάση να υποδύονται ότι συμμορφώνονται στο ενσωματωμένο σε αυτά «σύνταγμα».
Η κρατικοκεντρική αντίληψη επανέρχεται με την πρόταση μιας public constitutional AI που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο. Όπως είπε, οι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνουν πλέον στον πυρήνα του ζητήματος, διεκδικούν οιονεί κυριαρχία.
Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε μεταξύ άλλων «Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Το σπουδαίο συγγραφικό και επιστημονικό έργο του έχει επηρεάσει καθοριστικά τους νομικούς του Συνταγματικού Δικαίου, ενώ έντονη είναι η επίδρασή του και στον ευρύτερο δημόσιο βίο, μέσα από τη σημαντική και πολυδιάστατη παρουσία του στη δημόσια ζωή. Το έργο του, εκτενές και πολυδιάστατο, χαρακτηρίζεται από επιστημονική πληρότητα και ερμηνευτική οξύτητα καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των κρίσιμων ζητημάτων του Δικαίου που εκτείνονται από το συνταγματικό και το δημόσιο δίκαιο έως τη θεωρία των θεσμών και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
Με περισσότερες από 300 επιστημονικές μελέτες ως μόνος συγγραφέας σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, 13 μονογραφίες, 12 συλλογές μελετών, 14 διδακτικά βιβλία και βοηθήματα και επιμέλεια σε 12 συλλογικούς τόμους, το πολυσχιδές έργο του εκτείνεται και πέρα των ορίων της νομικής επιστήμης, σε πεδία όπως, η πολιτική, η οικονομία, η θεολογία και ο πολιτισμός».
Πρόσθεσε δε ότι οι παρεμβάσεις του κ. Βενιζέλου σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον «αποτυπώνουν μια ευρύτερη αντίληψη για τον ρόλο του επιστήμονα ως ενεργού συνομιλητή της κοινωνίας».
«Σήμερα, οι δύο Σχολές του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού, με ομόφωνες αποφάσεις τους και πρωτίστως η Νομική Σχολή, τιμά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, όχι για την πολιτική του διαδρομή, αλλά για την κορυφαία επιστημονική του πορεία και τη αδιαμφισβήτητη συμβολή του στην νομική επιστήμη και τη δημόσια παιδεία.
Συνολικά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενσαρκώνει το πρότυπο του πανεπιστημιακού δασκάλου που συνδυάζει την επιστημονική αρτιότητα με τη θεσμική ευθύνη. Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου, σας εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την πολυετή, αδιάλειπτη και ουσιαστική συμβολή σας στην Νομική Επιστήμη και την Εκπαίδευση, καθώς και τη συνεχή και πολυδιάστατη επιστημονική συνεργασία σας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών» κατέληξε ο κ. Σιάσος.
Βίντεο: Η αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα και η απονομή μεταλλίου
Παρόντες στην τελετή ήταν πλήθος προσωπικοτήτων. Στην πρώτη σειρά κάθισαν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς, Ιωάννης Σαρμάς και Παναγιώτης Πικραμμένος. Δίπλα από τον κ. Σαμαρά κάθισαν οι υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας και Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Λίτσα Λιακούλη, ο Χρήστος Πρωτόπαππας, η Ντόρα Μπακογιάννη, η Μαριάννα Λάτση, ο Τάσος Γιαννίτσης, η Ζέττα Μακρή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης , Δημήτρης Αβραμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Επίσης, παρόντες ήταν η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη κ.α.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ παρουσίασαν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ παρουσίασαν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.
Η ομιλία Βενιζέλου
Στην ομιλία του για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε πως οι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνουν πλέον στον πυρήνα του ζητήματος διεκδικώντας κυριαρχία.
Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως ο ψηφιακός συνταγματισμός (digital constitutionalism) που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαδικτύου και της συγκέντρωσης, αποθήκευσης ( στο « Νέφος» / cloud) και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (big data) είναι και αυτός κρατικοκεντρικός και απέναντι σε αυτόν οι μεγάλες πλατφόρμες όπως η Meta, επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα «ιδιωτικό συνταγματισμό», με δικούς τους κανόνες που συγκροτούν μια εταιρική οιονεί έννομη τάξη και δικά τους οιονεί συνταγματικά δικαστήρια.
Μετά την εκθετική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι μεγάλες εταιρείες προβάλλουν πλέον την Constitutional AI ως δέσμη αρχών ενσωματωμένη στις δικά τους συστήματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Anthropic: Claude’s Constitution, ανέφερε ο κ. Βενιζέλος και συμπλήρωσε πως τα συστήματα αυτά έχουν την τάση να υποδύονται ότι συμμορφώνονται στο ενσωματωμένο σε αυτά «σύνταγμα».
Η κρατικοκεντρική αντίληψη επανέρχεται με την πρόταση μιας public constitutional AI που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο. Όπως είπε, οι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνουν πλέον στον πυρήνα του ζητήματος, διεκδικούν οιονεί κυριαρχία.
Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε μεταξύ άλλων «Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Το σπουδαίο συγγραφικό και επιστημονικό έργο του έχει επηρεάσει καθοριστικά τους νομικούς του Συνταγματικού Δικαίου, ενώ έντονη είναι η επίδρασή του και στον ευρύτερο δημόσιο βίο, μέσα από τη σημαντική και πολυδιάστατη παρουσία του στη δημόσια ζωή. Το έργο του, εκτενές και πολυδιάστατο, χαρακτηρίζεται από επιστημονική πληρότητα και ερμηνευτική οξύτητα καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των κρίσιμων ζητημάτων του Δικαίου που εκτείνονται από το συνταγματικό και το δημόσιο δίκαιο έως τη θεωρία των θεσμών και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
Με περισσότερες από 300 επιστημονικές μελέτες ως μόνος συγγραφέας σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, 13 μονογραφίες, 12 συλλογές μελετών, 14 διδακτικά βιβλία και βοηθήματα και επιμέλεια σε 12 συλλογικούς τόμους, το πολυσχιδές έργο του εκτείνεται και πέρα των ορίων της νομικής επιστήμης, σε πεδία όπως, η πολιτική, η οικονομία, η θεολογία και ο πολιτισμός».
Πρόσθεσε δε ότι οι παρεμβάσεις του κ. Βενιζέλου σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον «αποτυπώνουν μια ευρύτερη αντίληψη για τον ρόλο του επιστήμονα ως ενεργού συνομιλητή της κοινωνίας».
«Σήμερα, οι δύο Σχολές του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού, με ομόφωνες αποφάσεις τους και πρωτίστως η Νομική Σχολή, τιμά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, όχι για την πολιτική του διαδρομή, αλλά για την κορυφαία επιστημονική του πορεία και τη αδιαμφισβήτητη συμβολή του στην νομική επιστήμη και τη δημόσια παιδεία.
Συνολικά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενσαρκώνει το πρότυπο του πανεπιστημιακού δασκάλου που συνδυάζει την επιστημονική αρτιότητα με τη θεσμική ευθύνη. Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου, σας εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την πολυετή, αδιάλειπτη και ουσιαστική συμβολή σας στην Νομική Επιστήμη και την Εκπαίδευση, καθώς και τη συνεχή και πολυδιάστατη επιστημονική συνεργασία σας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών» κατέληξε ο κ. Σιάσος.
Βίντεο: Η αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα και η απονομή μεταλλίου
Μάλιστα ο συνδυασμός ψηφιακής κυριαρχίας, κυριαρχίας επί των δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης προσλαμβάνει χαρακτηριστικά πολιτικής θεολογίας καθώς πρόκειται για μια οιονεί κυριαρχία: «πανταχού παρούσα» λόγω της πανταχού παρούσας υποδομής, «παντογνώστρια» λόγω της τεράστιας συγκέντρωσης δεδομένων και των ικανοτήτων προβλεπτικής ανάλυσης, «αόρατη» λόγω της λειτουργικής αδιαφάνειας και «άμεσα αποτελεσματική» καθώς έχει δυνατότητα στιγμιαίας εκτέλεσης των αποφάσεών της, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, υπό την πίεση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να πούμε ότι συντελείται η μετάβαση από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας/ πανεπιστήμης (omniscience) και βασικοί εταιρικοί παίκτες στο πεδίο της επεξεργασίας των big data σε συνδυασμό με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εκφράζονται με όρους θεολογικούς για να προωθήσουν τους στρατηγικούς στόχους τους και να νομιμοποιήσουν την αντίληψη που δηλώνουν ότι τους καθοδηγεί. Στο πεδίο αυτό η πιο χαρακτηριστική περίπτωση φαίνεται να είναι ο Peter Thiel συνιδρυτής και πρόεδρος της Palantir, εταιρείας που κυριαρχεί στην επεξεργασία των big data, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο.
Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το διαδίκτυο και τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία big data, ως ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών, μεταξύ εταιρειών και κρατών και μεταξύ κρατών αναδεικνύει κατά βάθος και πάλι ως επίδικο αντικείμενο τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ανέφερε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε πως αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της έναντι του κινδύνου της θεσμικής και αξιακής υπονόμευσης της μέσω ανεξέλεγκτων, καταχρηστικών και παραβατικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και όλου του πλέγματος των νέων τεχνολογιών, δεν έχει ουσιαστικό νόημα η κατίσχυση της Δύσης στον τεχνολογικό και οικονομικό ανταγωνισμό επί του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα, χωρίς μικρομεγαλισμούς και εύκολες κοινοτοπίες, πρέπει να έχει ως κράτος και πολιτικό σύστημα, ως επιστημονική κοινότητα και ως κοινωνία πολιτών συνείδηση του επίδικου αντικειμένου και της διακινδύνευσης και να κινείται αναλόγως σε όλα τα πεδία, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Η εκδήλωση:
Βίντεο με την άφιξη του Ευάγγελου Βενιζέλου:
Η άφιξη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου:
Η άφιξη του πρώην ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλου:
Άφιξη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα