Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος - Ποιοι πήγαν στην τελετή, η ομιλία του, δείτε βίντεο

Επίσης, παρόντες ήταν η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη κ.α. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ παρουσίασαν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ παρουσίασαν οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Αντώνης Σαμαράς

Από αριστερά: Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Νίκος Ανδρουλάκης, η σύζυγος του κ. Βενιζέλου Βασιλική Μπακατσέλου και η κόρη του Ελβίνα

Μαριάννα Λάτση

Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Νίκος Ανδρουλάκης Αντώνης Σαμαράς, Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη

Γιάννης Στουρνάρας, Βασίλης Κικίλιας

Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος

Πέτρος Παππάς

Χρίστος Βερελής

Κώστας Τσουκαλάς

Μάλιστα ο συνδυασμός ψηφιακής κυριαρχίας, κυριαρχίας επί των δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης προσλαμβάνει χαρακτηριστικά πολιτικής θεολογίας καθώς πρόκειται για μια οιονεί κυριαρχία: «πανταχού παρούσα» λόγω της πανταχού παρούσας υποδομής, «παντογνώστρια» λόγω της τεράστιας συγκέντρωσης δεδομένων και των ικανοτήτων προβλεπτικής ανάλυσης, «αόρατη» λόγω της λειτουργικής αδιαφάνειας και «άμεσα αποτελεσματική» καθώς έχει δυνατότητα στιγμιαίας εκτέλεσης των αποφάσεών της, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος.Σύμφωνα με τον καθηγητή, υπό την πίεση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να πούμε ότι συντελείται η μετάβαση από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας/ πανεπιστήμης (omniscience) και βασικοί εταιρικοί παίκτες στο πεδίο της επεξεργασίας των big data σε συνδυασμό με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εκφράζονται με όρους θεολογικούς για να προωθήσουν τους στρατηγικούς στόχους τους και να νομιμοποιήσουν την αντίληψη που δηλώνουν ότι τους καθοδηγεί. Στο πεδίο αυτό η πιο χαρακτηριστική περίπτωση φαίνεται να είναι ο Peter Thiel συνιδρυτής και πρόεδρος της Palantir, εταιρείας που κυριαρχεί στην επεξεργασία των big data, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο.Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το διαδίκτυο και τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία big data, ως ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών, μεταξύ εταιρειών και κρατών και μεταξύ κρατών αναδεικνύει κατά βάθος και πάλι ως επίδικο αντικείμενο τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ανέφερε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε πως αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της έναντι του κινδύνου της θεσμικής και αξιακής υπονόμευσης της μέσω ανεξέλεγκτων, καταχρηστικών και παραβατικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και όλου του πλέγματος των νέων τεχνολογιών, δεν έχει ουσιαστικό νόημα η κατίσχυση της Δύσης στον τεχνολογικό και οικονομικό ανταγωνισμό επί του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα, χωρίς μικρομεγαλισμούς και εύκολες κοινοτοπίες, πρέπει να έχει ως κράτος και πολιτικό σύστημα, ως επιστημονική κοινότητα και ως κοινωνία πολιτών συνείδηση του επίδικου αντικειμένου και της διακινδύνευσης και να κινείται αναλόγως σε όλα τα πεδία, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.