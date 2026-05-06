Τζον Τραβόλτα: Αυτό είναι το τρέιλερ για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, στο καστ και η κόρη του
Το φιλμ Propeller One-Way Night Coach βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του ηθοποιού

Το τρέιλερ για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα —ίσως την πιο προσωπική ταινία του μέχρι σήμερα— κυκλοφόρησε.

Το Propeller One-Way Night Coach, σε σενάριο, σκηνοθεσία, αφήγηση και παραγωγή του 72χρονου ηθοποιού, θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 29 Μαΐου.

Η διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού, που κυκλοφόρησε το 1997, έχει στο καστ την κόρη του, Έλα Μπλου Τραβόλτα, καθώς και τους Κλαρκ Σότγουελ, Κέλι Έβιστον-Κουίνετ και Όλγκα Χόφμαν.

Στο τρέιλερ, ο Τραβόλτα ακούγεται να αφηγείται «μια εμπειρία που δεν θα ξεχνούσα ποτέ», ενώ ο νεαρός Τζεφ, λάτρης της αεροπορίας, τον οποίο υποδύεται ο Σότγουελ, επιβιβάζεται στην πτήση του τίτλου, η οποία ταξιδεύει προς Πίτσμπεργκ, Σικάγο, Κάνσας Σίτι, Ντένβερ και Λος Άντζελες.

Δείτε το τρέιλερ

Propeller One-Way Night Coach — Official Trailer | Apple TV

Ο εντυπωσιασμένος Τζεφ εμφανίζεται να θαυμάζει το γεγονός ότι τρώει «ένα χοτ ντογκ με 600 μίλια την ώρα», ενώ η αεροσυνοδός Ντόρις, την οποία υποδύεται η 25χρονη Έλα Μπλου, χαμογελά.

Η «μονόδρομη οδύσσεια από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη, με προορισμό το Χόλιγουντ, η οποία μετατρέπει μια απλή πτήση στο ταξίδι μιας ζωής», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, περιλαμβάνει «απροσδόκητες στάσεις, επιβάτες μεγαλύτερους από τη ζωή και μια συναρπαστική ματιά στην πρώτη θέση».

Τον Απρίλιο, το Φεστιβάλ Καννών 2026 ανακοίνωσε ότι η ταινία του Τραβόλτα θα βρίσκεται ανάμεσα στις πρεμιέρες της φετινής διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

