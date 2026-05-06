Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Ακύλας έχει εκτόπισμα, μπορεί να φέρει το πρώτο βραβείο
Ήμουν μεγάλος υποστηρικτής από την αρχή, σχολίασε ο ραδιοφωνικός παραγωγός για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision
Σίγουρος ότι ο Ακύλας θα χαρίσει, μετά την Έλενα Παπαρίζου με το Number One, την πρώτη θέση στην Ελλάδα είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός θεωρεί πως ο τραγουδιστής έχει όχι μόνο καλή φωνή, αλλά και εκτόπισμα, ενώ από την πρώτη στιγμή δήλωσε υποστηρικτής του.
Από τότε που παρουσιάστηκαν τα τραγούδια που διεκδικούσαν την εκπροσώπηση της Ελλάδας, τον περασμένο Ιανουάριο, είχε ξεχωρίσει τον Ακύλα και το Fertο. Τόσο γιατί το κομμάτι πραγματεύεται σημαντικά ζητήματα, όπως ο υπερκαταναλωτισμός και η απληστία, όσο και γιατί απευθύνεται στη νεολαία.
Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Τετάρτη 6 Μαΐου, σχολίασε: «Ήμουν οπαδός του Ακύλα και του Ferto από τις 15 Ιανουαρίου που είχαν παρουσιαστεί όλα τα τραγούδια. Ήμουν μεγάλος υποστηρικτής γιατί είχα καταλάβει τη σημαντικότητα του στίχου, ότι είναι ένα τραγούδι που φαίνεται χιουμοριστικό, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό είναι. Έχει σημαντικότατο στίχο, αναφέρεται σε πολύ σημαντικά πράγματα, σε υπερκαταναλωτισμό, σε απληστία. Το κυριότερο μιλάει με έναν τρόπο που απευθύνεται στη νεολαία. Και βέβαια έχει και μία στιγμιαία γέφυρα που αποδεικνύει ότι ο Ακύλας έχει φωνή».
Στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός παραγωγός υποστήριξε πως ο Ακύλας είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή του διαγωνισμού τραγουδιού. «Όταν είδαμε τα 28 τραγούδια που ήταν επί ίσοις όροις, όλοι μπροστά σε ένα green box, είδα έναν άνθρωπο που εκτός από το τραγούδι, είχε και το εκτόπισμα. Πιστεύω ότι μπορεί να φέρει το δεύτερο πρώτο βραβείο της Ελλάδας», είπε κλείνοντας.
