Ο Sting δεν σκοπεύει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του: Πρέπει να δουλέψουν, δήλωσε
Είναι σκληραγωγημένα τα παιδιά μου, τόνισε ο διάσημος τραγουδιστής
Αν και στηρίζει οικονομικά τα παιδιά του, ο Sting δεν σκοπεύει να τους αφήσει την περιουσία του.
Ο 74χρονος τραγουδιστής, γέλασε όταν σε συνέντευξή του στο CBS News Sunday Morning ρωτήθηκε, αν το να μην κληροδοτήσει την περιουσία του στους τρεις γιους του και τις τρεις κόρες του εξακολουθεί να είναι η πρόθεσή του. Η απόφασή του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή.
Ο Sting εξήγησε στον δημοσιογράφο Μαρκ Φίλιπς ότι θεωρεί πως το να λες στα παιδιά ότι «δεν χρειάζεται να δουλέψουν» είναι «μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μη γίνω ποτέ ένοχος».
Συνεχίζοντας ανέφερε: «Όλα μου τα παιδιά έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε είναι θέμα DNA είτε επειδή τους έχω πει: “Παιδιά, πρέπει να δουλέψετε. Ξοδεύω τα χρήματά μας”», συνέχισε ο Sting. «“Πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Έχετε παπούτσια στα πόδια σας. Πηγαίνετε να δουλέψετε”».
«Αυτό δεν είναι σκληρό», τόνισε ο τραγουδιστής. «Πιστεύω ότι υπάρχει καλοσύνη σε αυτό και εμπιστοσύνη προς εκείνα ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο. Είναι σκληραγωγημένα τα παιδιά μου», πρόσθεσε. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν τα παιδιά του απογοητεύονται ποτέ με αυτή τη φιλοσοφία και του ζητούν περισσότερα χρήματα, εκείνος απάντησε: «Όχι, όχι μπροστά μου».
Ο Sting είχε αναφέρει και στο παρελθόν ότι δεν ήθελε να αφήσει ολόκληρη την περιουσία του στα παιδιά του, σε συνέντευξή του στη Mail on Sunday το 2014. «Σίγουρα δεν θέλω να τους αφήσω trust funds που θα είναι βάρη στον λαιμό τους», είχε πει τότε. «Πρέπει να δουλέψουν. Όλα μου τα παιδιά το γνωρίζουν αυτό και σπάνια μου ζητούν οτιδήποτε, κάτι που πραγματικά σέβομαι και εκτιμώ», είχε επισημάνει.
Αν και ο Sting είχε πει το 2014 ότι θα βοηθούσε τα παιδιά του αν «βρίσκονταν σε δύσκολη θέση», είχε σημειώσει ότι «Έχουν την εργασιακή ηθική που τα κάνει να θέλουν να πετύχουν με τη δική τους αξία».
