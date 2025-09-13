Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Η Λίλι Κόλινς προκάλεσε ανησυχία με την πολύ λεπτή μέση της σε νέα εμφάνισή της: «Ήταν πάντα τόσο αδύνατη;» γράφουν στα social media
Εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με ένα τοπ, που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά
Ανησυχία προκάλεσε η Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της μετά την εμφάνιση που έκανε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με πολλούς να σχολιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα το αδυνατισμένο σώμα της και συγκεκριμένα την πολύ λεπτή μέση της.
Η ηθοποιός επέλεξε για την επίδειξη μόδας ένα ασημί τοπ με φτερά και φούστα σε ίδιο χρώμα. Μέσα από σχόλια που έγιναν στα social media δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στην περιοχή της κοιλιάς και της μέσης της, γράφοντας μεταξύ άλλων «πόσο αδύνατη φαίνεται».
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
«Παρακαλώ, Λίλι, το λέω σοβαρά, ζήτησε βοήθεια», σημείωσε κάποιος. «Ήταν πάντα τόσο αδύνατη; Συνήθως δεν τη βλέπω με crop tops, οπότε δεν το είχα προσέξει. Είναι όμορφη, αλλά ελπίζω να είναι καλά», πρόσθεσε ένα άλλο πρόσωπο. «Είναι πολύ αδύνατη!» τόνισε ένας ακόμη θαυμαστής της.
«Γιατί... γιατί.... Ελπίζω να είναι καλά!!» και «Μπορεί κάποιος να της δώσει ένα σάντουιτς; Νιώθω ότι δεν σπάει σε δύο κομμάτια, χωρίς μίσος το λέω, απλά στέλνω λίγη αγάπη», ήταν μερικά ακόμη σχόλια για την εικόνα της Κόλινς.
Η ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει διατροφικές διαταραχές ως έφηβη και είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη αυτή περίοδο στο βιβλίο της του 2017, «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me».
Μάλιστα, η Λίλι Κόλινς αποκάλυψε ότι φοβόταν πως «είχε αποκλείσει όλες τις πιθανότητες να γίνει μητέρα» αφού η διαταραχή την είχε κυριεύσει, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Times». «Τα μαλλιά και τα νύχια μου έγιναν εύθραυστα. Ο λαιμός μου και ο οισοφάγος μου πόναγαν. Ο κύκλος της περιόδου μου σταμάτησε για μερικά χρόνια. Ήμουν τρομοκρατημένη ότι είχα χάσει τις πιθανότητες να κάνω παιδιά», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
