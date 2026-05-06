Μέσα στον γάμο της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ: Τι έλεγε η ηθοποιός για τον «αγαπημένο της σύζυγο» πριν και μετά το διαζύγιο

Η ηθοποιός και ο ιδρυτής του CNN, που έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, υπήρξαν παντρεμένοι από το 1991 μέχρι το 2001









Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν το 1990, λίγο αφότου η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χώρισε από τον δεύτερο σύζυγό της, τον πολιτικό της Καλιφόρνια, Τομ Χέιντεν, τον οποίο είχε παντρευτεί το 1973. Ταιριαστό με την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτήριζε, ο Τέρνερ βρήκε τον αριθμό τηλεφώνου της Φόντα, την κάλεσε και της εξέφρασε το ενδιαφέρον του. «Ήθελε να μάθει αν ήμουν διαθέσιμη για ραντεβού», είχε πει η Φόντα στο PEOPLE το 1990. «Νομίζω ότι του είπα πως δεν ένιωθα και τόσο καλά, ότι ήταν κι εκείνος ενδιαφέρων τύπος, αλλά δεν είχα ιδιαίτερη διάθεση».







Για τους ίδιους, ωστόσο, η σχέση τους είχε νόημα. «Ο Τεντ μπορεί να συμβαδίσει μαζί μου», είχε αναφέρει η Τζέιν Φόντα στο PEOPLE. «Είναι ένας πολύ, πολύ αστείος, αξιαγάπητος, περίπλοκος άνθρωπος».







Παντρεύτηκαν το 1991 στη φυτεία του Τέρνερ, την Avalon, έκτασης 8.100 στρεμμάτων, στη Φλόριντα. Ακολούθησε ο μήνας του μέλιτος μαζί με τα τρία παιδιά της ηθοποιού και τα πέντε του επιχειρηματία.



Έναν μήνα μετά τον γάμο τους, η ηθοποιός υποστήριξε ότι έμαθε πως ο σύζυγός της την απατούσε. Παρέμειναν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, όμως τελικά οι διαφορές τους —ανάμεσά τους και η απόφασή της να γίνει χριστιανή— τους απομάκρυναν, όπως έγραψε αργότερα στα απομνημονεύματά της η Τζέιν Φόντα.



Κλείσιμο

Το 2000 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. «Παρότι παραμένουμε δεσμευμένοι στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του γάμου μας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους, «βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο καθένας μας πρέπει να πάρει λίγο προσωπικό χρόνο για τον εαυτό του». Παρά τον αισιόδοξο τόνο τους, το ζευγάρι τελικά χώρισε οριστικά. Η Φόντα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Απρίλιο του 2001, αναφέροντας ότι ο γάμος είχε διαλυθεί ανεπανόρθωτα.



Ωστόσο, οι δυο τους παρέμειναν σε καλές σχέσεις. «Ο αγαπημένος μου πρώην σύζυγος!», αναφώνησε όταν τον είδε σε φιλανθρωπική δημοπρασία αργότερα εκείνη τη χρονιά, όπως είχε γράψει τότε το PEOPLE. «Εξακολουθώ να έχω πολύ καλή σχέση μαζί του», είχε πει η σταρ του Χόλιγουντ το 2008. «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τσακώνεσαι».



Τζέιν Φόντα και ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ , μοιράζονταν έναν δεσμό που άντεξε για πολλά χρόνια μετά το διαζύγιό τους. Ο επιχειρηματίας πέθανε την Τετάρτη 6 Μαΐου, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή με ανακοίνωση της Turner Enterprises. Η 88χρονη Φόντα και ο Τέρνερ ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001.Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν το 1990, λίγο αφότου η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χώρισε από τον δεύτερο σύζυγό της, τον πολιτικό της Καλιφόρνια, Τομ Χέιντεν, τον οποίο είχε παντρευτεί το 1973. Ταιριαστό με την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτήριζε, ο Τέρνερ βρήκε τον αριθμό τηλεφώνου της Φόντα, την κάλεσε και της εξέφρασε το ενδιαφέρον του. «Ήθελε να μάθει αν ήμουν διαθέσιμη για ραντεβού», είχε πει η Φόντα στο PEOPLE το 1990. «Νομίζω ότι του είπα πως δεν ένιωθα και τόσο καλά, ότι ήταν κι εκείνος ενδιαφέρων τύπος, αλλά δεν είχα ιδιαίτερη διάθεση».Σύντομα, όμως, άφησε τις επιφυλάξεις της και άρχισε να τον βλέπει. Το ειδύλλιό τους, που έγινε πρωτοσέλιδο, εξέπληξε πολλούς, καθώς οι προσωπικότητές τους έμοιαζαν αντίθετες: ο Τέρνερ ήταν ένας θορυβώδης, συντηρητικός δισεκατομμυριούχος με έδρα την Ατλάντα, που είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «το Στόμα του Νότου», ενώ η Φόντα ήταν μέλος της ελίτ του Χόλιγουντ και ανοιχτά φιλελεύθερη, με ενεργή στήριξη σε προοδευτικούς σκοπούς.Για τους ίδιους, ωστόσο, η σχέση τους είχε νόημα. «Ο Τεντ μπορεί να συμβαδίσει μαζί μου», είχε αναφέρει η Τζέιν Φόντα στο PEOPLE. «Είναι ένας πολύ, πολύ αστείος, αξιαγάπητος, περίπλοκος άνθρωπος».Η ίδια ήταν πιο αναλυτική στα απομνημονεύματά της, My Life So Far, που κυκλοφόρησαν το 2005. «Με τον Τεντ υπήρχαν στιγμές έρωτα κατά τις οποίες κλειδώναμε τα βλέμματά μας και λιώναμε ο ένας μέσα στον άλλον. Υπήρχαν στιγμές που κάτι μας έκανε να γελάμε τόσο δυνατά, ώστε πέφταμε στο πάτωμα, όπως εκείνο το βράδυ που τα γέλια μας μάς έριξαν στη βάση της σκάλας του Gone With the Wind στη φυτεία του και χρειάστηκε να συρθούμε στο κρεβάτι στα τέσσερα», έγραψε η Φόντα.Παντρεύτηκαν το 1991 στη φυτεία του Τέρνερ, την Avalon, έκτασης 8.100 στρεμμάτων, στη Φλόριντα. Ακολούθησε ο μήνας του μέλιτος μαζί με τα τρία παιδιά της ηθοποιού και τα πέντε του επιχειρηματία.Έναν μήνα μετά τον γάμο τους, η ηθοποιός υποστήριξε ότι έμαθε πως ο σύζυγός της την απατούσε. Παρέμειναν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, όμως τελικά οι διαφορές τους —ανάμεσά τους και η απόφασή της να γίνει χριστιανή— τους απομάκρυναν, όπως έγραψε αργότερα στα απομνημονεύματά της η Τζέιν Φόντα.Το 2000 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. «Παρότι παραμένουμε δεσμευμένοι στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του γάμου μας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους, «βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο καθένας μας πρέπει να πάρει λίγο προσωπικό χρόνο για τον εαυτό του». Παρά τον αισιόδοξο τόνο τους, το ζευγάρι τελικά χώρισε οριστικά. Η Φόντα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Απρίλιο του 2001, αναφέροντας ότι ο γάμος είχε διαλυθεί ανεπανόρθωτα.Ωστόσο, οι δυο τους παρέμειναν σε καλές σχέσεις. «Ο αγαπημένος μου πρώην σύζυγος!», αναφώνησε όταν τον είδε σε φιλανθρωπική δημοπρασία αργότερα εκείνη τη χρονιά, όπως είχε γράψει τότε το PEOPLE. «Εξακολουθώ να έχω πολύ καλή σχέση μαζί του», είχε πει η σταρ του Χόλιγουντ το 2008. «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τσακώνεσαι».

Λίγους μόλις μήνες πριν από τον θάνατό του, η Φόντα συγκινήθηκε μιλώντας για τον Τέρνερ και το Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential, τη φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσαν το 1995, όταν ήταν παντρεμένοι και ζούσαν στην Ατλάντα. Η οργάνωση «δεν θα είχε υπάρξει ποτέ αν δεν υπήρχε ο Τεντ», είπε σε ομιλία της στο 30ό ετήσιο EmPower Party και γκαλά του GCAPP, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.



«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος στη Τζόρτζια. Αν δεν ήμουν με τον Τεντ, αν δεν είχε σταθεί δίπλα μου με την αγάπη και τη στήριξή του, δεν θα είχαμε επιβιώσει ποτέ», είπε η Φόντα. «Ο Τεντ δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ στην καρδιά μου και ξέρω ότι είναι εδώ στις καρδιές πολλών από εμάς», είχε τονίσει για τον «αγαπημένο σύζυγό της».



Φωτογραφίες: Shutterstock