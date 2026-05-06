Όλη η φρίκη της δολοφονίας στην Κρήτη: Εκτέλεσε με 6 σφαίρες τον φίλο του γιου του ανήμερα των γενεθλίων του, κλωτσούσε το πτώμα του

Το χρονικό της δολοφονίας

Ποτέ δεν συγχώρεσε τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό το ότι ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του γιου του το 2023, ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, που το απόγευμα της Τρίτης, με έξι σφαίρες δολοφόνησε τον 21χρονο και ύστερα παραδόθηκε ενώ βύθισε στο πένθος την Κρήτη Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας είναι βαρύ , καθώς εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή, σύμφωνα με το neakriti.gr.Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr , διακρίνεται ο 21χρονος άνδρας να βγαίνει από το αυτοκίνητό του λίγο μετά την σύγκρουση που είχε με τον 54χρονο και στην συνέχεια ακούγονται οι πυροβολισμοί, μία δυνατή φωνή και συνολικά έξι κρότοι. Αμέσως ο Νικήτας Γεμιστός σωριάζεται στην άσφαλτο.

Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 54χρονος είχε επιχειρήσει να βλάψει τον 21χρονο. Τις προηγούμενες φορές όμως ο 21χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει. Όχι, όμως, και το απόγευμα της Τρίτης. Ο Κώστας Παρασύρης, επέβαινε σε ένα Peugeot 206 ενώ μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός και η σύζυγός του και οδηγούσε επί της Λεωφόρου Παπανδρέου στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο. Όταν αντίκρυσε στο απέναντι ρεύμα, το κόκκινο Opel Corsa που οδηγούσε ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, το εμβόλισε.



Οι δυο οδηγοί, βγήκαν από τα οχήματά τους και ο 21χρονος κατάφερε μια κλωτσιά κατά του Παρασύρη ο οποίος έβγαλε το περίστροφό του και τον πυροβόλησε 6 φορές.



Ο Νικήτας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος ενώ ο 54χρονος αρχίζει να τον κλωτσά.



Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης της δολοφονίας κλώτσησε δύο φορές τον νεκρό 21χρονο.



Στην συνέχεια, ο Κώστας Παρασύρης, μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν μαζί με την σύζυγό του προς το σπίτι τους. Στις 19:20 το απόγευμα μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα του Μαλεβιζίου όπου ο 54χρονος παρέδωσε το όπλο του.



Στα χέρια του 54χρονου εντοπίστηκε πυρίτιδα από τους πυροβολισμούς.



Οι Αρχές, οι οποίες ανέλαβαν την υπόθεση βρέθηκαν αμέσως στο σημείο της δολοφονίας όπου εντόπισαν τον νεκρό 21χρονο αλλά και 50 εκατοστά κηλίδα αίματος περίπου 6 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του.



Έπειτα από έρευνα των αστυνομικών, στο σπίτι του Κώστα Παρασύρη εντοπίστηκαν 250 φυσίγγια τα οποία κατείχε παράνομα.



Σοκαριστικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Η αρχή του κακού το 2023

Η αρχή του κακού γράφτηκε στις 20 Οκτωβρίου του 2023 όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο νεαρός Νικήτας έπεσε σε κολώνα έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του κολλητού του φίλου ο οποίος ήταν συνοδηγός. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Νοεμβρίου στις 2023. Ο νεκρός ήταν ο γιος του Κώστα Παρασύρη.

Οι απειλές και οι παραβίαση της δικαστικής απόφασης

Από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2023, ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον Νικήτα για το κακό που «χτύπησε» την οικογένειά τους με τον θάνατό του γιου του και φέρεται να είχε κινηθεί αρκετές φορές, από τότε μέχρι και χθες το απόγευμα, κατά της οικογένειας αλλά και συγκεκριμένα κατά του 21χρονου.



Στις 24 Ιουλίου του 2024, η οικογένεια Γεμιστού είχε προβεί σε δήλωση παραπόνων στις Αρχές. Τότε είχαν καταγγείλει πως τόσο ο Κώστας Παρασύρης όσο και η γυναίκα του, προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του.



