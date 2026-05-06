Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

σε δηλώσεις που είχε κάνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» είχε αναφέρει πως δεν την ενοχλεί η σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα, καθώς τα σχόλια περί ομοιότητας υπήρχαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως η τραγουδίστρια θα εκπροσωπήσει την Κύπρο: «





Η συνάντησή τους επί σκηνής



Οι δυο γυναίκες τον Απρίλιο συναντήθηκαν επί σκηνής, στο νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιούσε εμφανίσεις η Ελένη Φουρέιρα.



Η εκπρόσωπος της Κύπρου, το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο δείχνοντας πως η Ελένη Φουρέιρα την ανέβασε στη σκηνή και επέλεξε να ερμηνεύσει μαζί της το τραγούδι της, με το πλήθος να διασκεδάζει μαζί τους.



Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Antigoni Buxton έγραψε: «Τραγουδώντας to Jalla με την βασίλισσα της Κύπρου στη Eurovision. Φουρέιρα είσαι καταπληκτική, σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή».



Η Antigoni BuxtonΔεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα. Είναι αυτή που πήγε την Κύπρο στην πιο ψηλή θέση στη Eurovision, τη δεύτερη. Είναι θεά», είχε πει.