Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»
Αφού κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από την εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου στο X έκαναν λόγο για μεγάλη ομοιότητα με εκείνη της Ελένης Φουρέιρα το 2018

Ξεκάθαρα vibes της Ελένης Φουρέιρα και του «Fuego» δίνει η εμφάνιση της Antigoni Buxton σύμφωνα με τα σχόλια μετά την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες από την πρώτη φορά που η εκπρόσωπος της Κύπρου τραγούδησε το «Jalla» στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης όπου θα διαγωνιστεί στον Β' ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου και στο X έκαναν λόγο για ομοιότητα με την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα που εκπροσώπησε τη χώρα το 2018 με το «Fuego», κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Ιδιαίτερα το στιγμιότυπο που δείχνει την Antigoni Buxton να βγαίνει στη σκηνή και να διαγράφεται μόνο η φιγούρα της, όπως γράφτηκε, θυμίζει την είσοδο της Ελένης Φουρέιρα πριν ξεκινήσει να τραγουδά, ενώ το γεγονός πως στη σκηνή θα υπάρχουν και φλόγες, είναι ένας ακόμη λόγος που μίλησαν για ομοιότητα ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις. «Vibes Φουρέιρα», «Μου δίνει ξεκάθαρα vibes από την αρχή του Fuego στη σκηνή», «yeah yeah fire», είναι κάποια από τα σχόλια στο Χ.

Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision το 2018

Eleni Foureira - Fuego - Cyprus - LIVE - Grand Final - Eurovision 2018


«Δεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα»

Η Antigoni Buxton  σε δηλώσεις που είχε κάνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» είχε αναφέρει πως δεν την ενοχλεί η σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα, καθώς τα σχόλια περί ομοιότητας υπήρχαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως η τραγουδίστρια θα εκπροσωπήσει την Κύπρο: «Δεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα. Είναι αυτή που πήγε την Κύπρο στην πιο ψηλή θέση στη Eurovision, τη δεύτερη. Είναι θεά», είχε πει.



Η συνάντησή τους επί σκηνής

Οι δυο γυναίκες τον Απρίλιο συναντήθηκαν επί σκηνής, στο νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιούσε εμφανίσεις η Ελένη Φουρέιρα. 

Η εκπρόσωπος της Κύπρου, το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο δείχνοντας πως η Ελένη Φουρέιρα την ανέβασε στη σκηνή και επέλεξε να ερμηνεύσει μαζί της το τραγούδι της, με το πλήθος να διασκεδάζει μαζί τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Antigoni Buxton έγραψε: «Τραγουδώντας to Jalla με την βασίλισσα της Κύπρου στη Eurovision. Φουρέιρα είσαι καταπληκτική, σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή».

