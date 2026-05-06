Ρις Γουίδερσπουν: Πριν από 15 χρόνια, τα σενάρια και οι ρόλοι για τις γυναίκες ήταν άθλια και υποτιμητικά
Η κόρη μου παρακολουθούσε τηλεοπτικές σειρές που πραγματικά παρουσίαζαν τις γυναίκες με απαίσιο τρόπο, τόνισε η ηθοποιός
Την ιστορία της ίδρυσης της εταιρείας παραγωγής της αφηγήθηκε για μία ακόμη φορά η Ρις Γουίδερσπουν.
Όλα ξεκίνησαν από τους ρόλους που της προτείνονταν και έβλεπε να υποδύονται γυναίκες συνάδελφοί της. Απογοητευμένη από τον τρόπο απεικόνισης του γυναικείου στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη αποφάσισε να δημιουργήσει οι ίδια τις σειρές και τις ταινίες στις οποίες ήθελε να πρωταγωνιστήσει.
Γύρω στο 2011, όπως είπε στο πρώτο επεισόδιο του The Founder Mindset του Harvard Business School, «τα σενάρια και οι ρόλοι για τις γυναίκες ήταν άθλια» και «πραγματικά υποτιμητικά». Εκείνη την περίοδο, ένας ατζέντης της έστειλε το σενάριο μιας ταινίας στην οποία δύο γυναίκες διεκδικούσαν την προσοχή ενός άνδρα πρωταγωνιστή. Σύμφωνα με όσα είπε, ήταν γεμάτο με «αστεία για στήθη» και «βρώμικο» χιούμορ.
Πολλές κορυφαίες ηθοποιοί διεκδικούσαν έναν ρόλο στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, είπε η Γουίδερσπουν, προσθέτοντας ότι θυμάται να σκέφτεται: «Γι’ αυτό παλεύουμε;».
Η Γουίδερσπουν είχε απογοητευτεί από την έλλειψη ιστοριών με γυναίκες στο επίκεντρο στο Χόλιγουντ και παραπονιόταν συνεχώς για το θέμα στους δικούς της ανθρώπους, πριν συνειδητοποιήσει ότι απλώς «θαύμαζε ένα πρόβλημα» στο Χόλιγουντ, χωρίς να κάνει κάτι για να το λύσει.
Κάπως έτσι ήρθε η Hello Sunshine. Η σταρ αρχικά ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Pacific Standard, η οποία συνέβαλε στην παραγωγή δύο εξαιρετικά δημοφιλών κινηματογραφικών μεταφορών βιβλίων, των Wild και Gone Girl. Στη συνέχεια, η εταιρεία έγινε θυγατρική της Hello Sunshine, η οποία ξεκίνησε με την παραγωγή της μίνι σειράς Big Little Lies, ακόμη μίας μεγάλης μεταφοράς βιβλίου.
Όταν ρωτήθηκε τι θα διακυβευόταν, αν η Hello Sunshine —και η συνολική αποστολή της Γουίδερσπουν να αυξήσει την παραγωγή ιστοριών με γυναίκες στο επίκεντρο στο Χόλιγουντ— δεν πετύχαινε, η ηθοποιός απάντησε: «Μπορώ να είμαι πραγματικά ειλικρινής; Ήταν η κόρη μου». Η Γουίδερσπουν έχει την κόρη της, Άβα Φιλίπ, 26 ετών, με τον πρώην σύζυγό της Ράιαν Φιλίπ.
«Έβλεπα έναν κόσμο όπου η κόρη μου παρακολουθούσε τηλεοπτικές σειρές που πραγματικά παρουσίαζαν τις γυναίκες με απαίσιο τρόπο... υπερβολικά σεξουαλικοποιημένες ή απελπισμένες για την προσοχή ενός άνδρα. Διαγωνιστικά σόου που πραγματικά δίνουν αξία στην εμφάνισή σου αντί για το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Και συνειδητοποίησα ότι αν ένιωθα έτσι ως μητέρα μιας 13χρονης, είμαι σίγουρη ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν το ίδιο», εξήγησε.
Όπως τόνισε: «Άρα, αν δεν δημιουργούσα εγώ περιεχόμενο που να εμπνέει, ποιος θα το έκανε; Και, δηλαδή, γιατί όχι εγώ; Είχα την υποστήριξη και είχα την καλή θέληση».
Φωτογραφία: Shutterstock
