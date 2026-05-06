Η Κλαυδία στην ιταλική τηλεόραση: Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών
GALA
Κλαυδία Eurovision Eurovision 2026 Έλενα Παπαρίζου

Η Κλαυδία στην ιταλική τηλεόραση: Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών

Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια που το 2025 κατέκτησε την έκτη θέση στον διαγωνισμό με την «Αστερομάτα», εκπροσωπώντας την Ελλάδα

Η Κλαυδία στην ιταλική τηλεόραση: Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου ονειρευόταν να πάει στη Eurovision η Κλαυδία, η οποία τότε ήταν τριών ετών.

Η τραγουδίστρια, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 2025 με το τραγούδι «Αστερομάτα» και κατέκτησε την έκτη θέση, έδωσε συνέντευξη στην ιταλική τηλεόραση και δήλωσε πως ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής της.

Η Κλαυδία, όπως φαίνεται σε απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου στο «Breakfast@Star», ανέφερε αρχικά πως η Eurovision ήταν μία μεγάλη της επιθυμία που πραγματοποιήθηκε: «Πάντα ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision και πιο συγκεκριμένα, από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω στη Eurovision και ευτυχώς έγινε. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια, η οποία φέτος θα ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, δήλωσε ευγνώμων που ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι της και τη στήριξε: «Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα. Όλα ήρθαν τέλεια, οι Έλληνες αγάπησαν το τραγούδι και το γεγονός πως ήταν ελληνικό τραγούδι. Ένιωσαν περήφανοι που εκπροσωπήθηκαν με ένα ελληνικό τραγούδι, με παραδοσιακό υπόβαθρο. Με στήριξαν σε όλη τη διαδικασία», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο


Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η Κλαυδία φαίνεται πως επισκέφτηκε με την Ιταλίδα δημοσιογράφο το σχολείο της: «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις εδώ. Ήμουν το δημοφιλές κορίτσι του σχολείου, αυτό που τραγουδούσε πάντα. Ήμουν στην ομάδα βόλεϊ και έπαιζα πολλές ώρες», είπε.
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης