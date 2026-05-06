Νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες: «Με χτύπησαν με απόρρητο όπλο μετά τις αποκαλύψεις για UFO»

Η εκλιπούσα επιστήμονας Amy Eskridge

Δεν επιβεβαιώθηκαν οι θεωρίες τους

Εξαφανίσεις θέμα επείγουσας εθνικής σημασίας

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από έναπου προκάλεσε εγκαύματα στο σώμα της με μικροκύματα. Ο Milburn μοιράστηκε μάλιστα φωτογραφίες με φουσκάλες, δερματικές αλλοιώσεις και άλλες πληγές που η Eskridge φέρεται να υπέστη στην εν λόγω επίθεση.Ο συνταξιούχος αλεξιπτωτιστής πρόσθεσε ότι εκείνη του έστειλε μήνυμα τον Μάιο λέγοντας: «Ο Milburn, ο οποίος υπέβαλε τα ευρήματά του στο Κογκρέσο το 2023, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Eskridge δεν αυτοκτόνησε, όπως αποφάνθηκαν οι αρχές, αλλάπου ήθελε να την εμποδίσει να ερευνήσει ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.Η ζώνη K (K-band) είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο ραδιοκυμάτων που μπορούν να μετατραπούν σε ακτίνες και να κατευθυνθούν προς εχθρικούς στόχους.Αν και οι θεωρίες τους για επίθεση με DEW δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο στρατός χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία στις δοκιμές ακτίνων λέιζερ.Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο βρίσκεται τελευταία σε «επίθεση» όσον αφορά τα ενεργειακά όπλα, ζητώντας το ποσό των 789,7 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας DEW κατά το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με έκθεση στον επίσημο ιστότοπο του Κογκρέσου.Μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες, όπως η εταιρεία αμυντικών τεχνολογιών AeroVironment, η οποία έχει δεσμούς με την εθνική ασφάλεια και φέρεται να βοήθησε στην ανάπτυξη του όπλου που εμφανίζεται στην ανάρτηση του Πενταγώνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — το Locust X3.

Το συγκεκριμένο όπλο ακτίνων είναι ικανό να εκτοξεύει δέσμες με την ταχύτητα του φωτός για να ακινητοποιεί εναέρια drones, ανέφερε η Daily Mail.