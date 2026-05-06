Νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες: «Με χτύπησαν με απόρρητο όπλο μετά τις αποκαλύψεις για UFO»
Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα - Τι κατήγγειλε πριν πεθάνει επιστήμονας που ασχολούνταν με την αντιβαρύτητα
Το Πεντάγωνο με μια ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Η ανακοίνωση ήρθε μέσω ανάρτησης στο X από τον Επικεφαλής Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου, Emil Michael, στις 4 Μαΐου, ημέρα η οποία είναι γνωστή και ως Εθνική Ημέρα του «Star Wars».
«Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιό μας...» έγραφε το κείμενο το οποίο συνόδευε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και έναν στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του.
Σύμφωνα με την ανάρτηση στο X, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από «συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια».
Τα συγκεκριμένα όπλα, είναι γνωστά ως DEW (Directed Energy Weapons) και χρησιμοποιούν εστιασμένες ακτίνες για να εξουδετερώνουν ηλεκτρονικά όπλα, όπως drones, και να ακινητοποιούν - ή ακόμη και να σκοτώνουν - εχθρικούς στρατιώτες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η New York Post. Η ανακοίνωση του Υπουργείου φάνηκε να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούν χρόνια και υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση ανέπτυσσε αυτό το όπλο που θυμίζει επιστημονική φαντασία.
H Eskridge η οποία φέρεται να πέθανε από αυτοτραυματισμό με όπλο το 2022, είχε ισχυριστεί ότι δέχθηκε επίθεση με DEW μέσα στο ίδιο της το σπίτι στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, λίγο καιρό πριν από το θάνατό της, σύμφωνα με τη Daily Mail.
Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από τον συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών Franc Milburn, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της.
Directed energy weapons are a fine addition to our arsenal... 🇺🇸 pic.twitter.com/65rZ2HCVto— Department of War CTO (@DoWCTO) May 4, 2026
Τι είναι τα DEW
Είχα δεχθεί επίθεση με όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, έλεγε επιστήμονας της αντιβαρύτητας πριν πεθάνειΜια από τις προσωπικότητες οι οποίες έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου ήταν η εκλιπούσα επιστήμονας Amy Eskridge, 34 ετών. Η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα «όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας» που προκάλεσε εγκαύματα στο σώμα της με μικροκύματα. Ο Milburn μοιράστηκε μάλιστα φωτογραφίες με φουσκάλες, δερματικές αλλοιώσεις και άλλες πληγές που η Eskridge φέρεται να υπέστη στην εν λόγω επίθεση.
Ο συνταξιούχος αλεξιπτωτιστής πρόσθεσε ότι εκείνη του έστειλε μήνυμα τον Μάιο λέγοντας: «Ο πρώην άνθρωπος της CIA για τα όπλα στην ομάδα μου είδε τα χέρια μου όταν κάηκαν πολύ άσχημα πριν από μερικούς μήνες».
Ο Milburn, ο οποίος υπέβαλε τα ευρήματά του στο Κογκρέσο το 2023, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Eskridge δεν αυτοκτόνησε, όπως αποφάνθηκαν οι αρχές, αλλά δολοφονήθηκε από μια «ιδιωτική αεροδιαστημική εταιρεία» που ήθελε να την εμποδίσει να ερευνήσει ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.
Η ζώνη K (K-band) είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο ραδιοκυμάτων που μπορούν να μετατραπούν σε ακτίνες και να κατευθυνθούν προς εχθρικούς στόχους.
Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο βρίσκεται τελευταία σε «επίθεση» όσον αφορά τα ενεργειακά όπλα, ζητώντας το ποσό των 789,7 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας DEW κατά το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με έκθεση στον επίσημο ιστότοπο του Κογκρέσου.
Μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες, όπως η εταιρεία αμυντικών τεχνολογιών AeroVironment, η οποία έχει δεσμούς με την εθνική ασφάλεια και φέρεται να βοήθησε στην ανάπτυξη του όπλου που εμφανίζεται στην ανάρτηση του Πενταγώνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — το Locust X3.
Οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις τους κρίθηκαν ως θέμα επείγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την Παρασκευή μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής.
Ο βουλευτής Eric Burlison (Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι) δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις «υπερβολικά συμπτωματικές» εξαφανίσεις έναν χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δηλώσει στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα.
Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη τους συνδέεται «ασφαλώς» με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής, άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμη και να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν.
Δεν επιβεβαιώθηκαν οι θεωρίες τουςΑν και οι θεωρίες τους για επίθεση με DEW δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο στρατός χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία στις δοκιμές ακτίνων λέιζερ.
Εξαφανίσεις θέμα επείγουσας εθνικής σημασίας
Το συγκεκριμένο όπλο ακτίνων είναι ικανό να εκτοξεύει δέσμες με την ταχύτητα του φωτός για να ακινητοποιεί εναέρια drones, ανέφερε η Daily Mail.Η Eskridge είναι μία από τους 11 κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές των ΗΠΑ που είτε πέθαναν, είτε εξαφανίστηκαν μετά την έρευνά τους για τα Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAPs) και άλλα θέματα εθνικής ασφάλειας.
