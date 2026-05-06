Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα, ο Νικήτας σωριάζεται στην άσφαλτο από τους πυροβολισμούς του 54χρονου (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Δολοφονία Νικήτας Γεμιστός Κώστας Παρασύρης

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα, ο Νικήτας σωριάζεται στην άσφαλτο από τους πυροβολισμούς του 54χρονου (βίντεο)

Είχε προηγηθεί η σύγκρουση των οχημάτων των δύο ανδρών - Ο νεαρός παρά το γεγονός πως οπλοφορούσε επιχείρησε να διαφύγει και όχι να ανταποδώσει

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα, ο Νικήτας σωριάζεται στην άσφαλτο από τους πυροβολισμούς του 54χρονου (βίντεο)
146 ΣΧΟΛΙΑ
Στη μέση του δρόμου και με περαστικούς και διερχόμενα ΙΧ στον περιβάλλοντα χώρο, δολοφόνησε εν ψυχρώ ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, διακρίνεται ο 21χρονος άνδρας να βγαίνει από το αυτοκίνητό του λίγο μετά την σύγκρουση που είχε με τον 54χρονο και στην συνέχεια ακούγονται οι πυροβολισμοί, μία δυνατή φωνή και συνολικά έξι κρότοι. Αμέσως ο Νικήτας Γεμιστός σωριάζεται στην άσφαλτο.

Δείτε το βίντεο:


Είναι η αποτύπωση των πληροφοριών που είχαν διαρρεύσει για το περιστατικό. Ο Κώστας Παρασύρης με το μαύρο αγροτικό του χτύπησε το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα, εξήλθε από αυτό, όπως και ο 21χρονος, τον σημάδεψε με το όπλο και τον πυροβόλησε απανωτά αφαιρώντας του τη ζωή. Ο νεαρός παρά το γεγονός πως οπλοφορούσε επιχείρησε να διαφύγει και όχι να ανταποδώσει.

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο

Υπενθυμίζεται ότι βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος Κώστας ΠαρασύρηςΣε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.
146 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης