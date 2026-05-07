Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα», επιμένει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα αναγκαστεί να συμφωνήσει – Στο τραπέζι μνημόνιο κατανόησης για πυρηνικά, κυρώσεις και Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει γρήγορα», καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειες για συμφωνία με την Τεχεράνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε κατά τη διάρκεια τηλε-συγκέντρωσης υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπερτ Τζόουνς.

«Όταν βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν, το κάνουμε για έναν πολύ σημαντικό λόγο: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και θα τελειώσει γρήγορα».

Πληροφορίες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται ενώ εντείνονται οι πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, αναφέρει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

- δέσμευση της Τεχεράνης για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου,
- άρση αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν,
- χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία ακόμη και αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί άμεσα τους όρους.

«Ακόμη κι αν δεν συμφωνήσουν τώρα, θα καταλήξουν να συμφωνήσουν λίγο αργότερα», ανέφερε.



«Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία»

Λίγο αργότερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές του UFC ενόψει εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα του Ιράν.

«Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας: «Είχαν ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στον βυθό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει στρατηγικά.

«Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Απευθυνόμενος στους αθλητές του UFC που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης.

«Όσο σκληροί κι αν είστε, θέλουμε να παραμείνετε όλοι ζωντανοί», είπε, προειδοποιώντας για την απειλή που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνιστούσε το Ιράν αν οι ΗΠΑ δεν είχαν παρέμβει.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», τόνισε.



«Αν συνέβαινε αυτό, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Αυτό είναι το μόνο μου μήνυμα».
