Μήνυση από την Πολύζου κατά της Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη
Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για όσα είπε σε βάρος της πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το απόγευμα της Τρίτης, υπέβαλε σήμερα η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου.
Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, η μήνυση αφορά τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμισης κάνοντας λόγο για «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος της δημοσιογράφου.
Το επεισόδιο μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το επίσημο γεύμα που παρέθεσε χθες, Τρίτη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Η δημοσιογράφος που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας μετέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη προκειμένου να καλύψει ειδησεογραφικά το γεύμα προς τιμήν του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας .
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της δημοσιογράφου ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής και τη Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής να συλληφθεί. «Είναι κακοποιό στοιχείο. Έχω κινηθεί εναντίον της, για εγκληματική οργάνωση», είπε η Κωνσταντοπούλου για τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.
«Μα, είναι δημοσιογράφος», της απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά η Κωνσταντοπούλου επέμενε για τη σύλληψη της δημοσιογράφου και υποστήριζε ότι αφενός είναι κλειστή η εκδήλωση και αφετέρου ότι δεν μπορεί να βρέθηκε η Βασιλική Πολύζου στον χώρο ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, διότι όπως υποστήριξε δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοί της. Σύλληψη δεν υπήρξε, και το νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έληξε όταν αποχώρησε από την Αθηναϊκή Λέσχη η δημοσιογράφος.
Η ανακοίνωση του δικηγόρου της δημοσιογράφου Βασιλικής ΠολύζουΣήμερα το πρωΐ μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την 4η κατά σειρά έγκληση της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέστηκαν σε βάρος της εντολέως μου, χθες 5/5/2026 στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου λάμβανε χώρα γεύμα που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, απευθύνοντας η εγκαλουμένη, ενώπιον πολλών προσώπων, βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά της εντολέως μου.
Το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη
