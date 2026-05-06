Ο Αχιλλέας Μπέος ζητά να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα, «να παρέμβει ο Μητσοτάκης»
Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σχετικά με το μνημείο για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό NEO 103,3 FM, ο κ. Μπέος αναφέρθηκε αρχικά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν σημαδέψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι γεγονότα όπως η Marfin, το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη έχουν προκαλέσει συλλογικό πένθος στην ελληνική κοινωνία.
Ωστόσο, εστίασε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Σύνταγμα, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση του για την ύπαρξη του συγκεκριμένου μνημείου στον συγκεκριμένο χώρο. Όπως ανέφερε, η αφορμή για τη δημόσια τοποθέτησή του ήταν η επίσκεψη φίλων του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και αντίκρισαν το μνημείο, γεγονός που –κατά τον ίδιο– εγείρει ζητήματα καταλληλότητας και συμβολισμού.
Ο δήμαρχος Βόλου έθεσε ευθέως θέμα επιλογής τοποθεσίας, υπογραμμίζοντας ότι το Σύνταγμα αποτελεί χώρο ιδιαίτερης εθνικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό, να αναληφθεί πρωτοβουλία για την απομάκρυνση του μνημείου, χαρακτηρίζοντας εσφαλμένη την απόφαση που επέτρεψε τη δημιουργία του στο συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ενός οργανωμένου και θεσμικού μνημείου για τα θύματα, με πρωτοβουλία των οικογενειών και τη στήριξη της Πολιτείας, σε χώρο που θα επιλεγεί με κριτήρια σεβασμού και αρμόζουσας αισθητικής.
Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι σε όσους –όπως υποστήριξε– επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των συγγενών, κάνοντας λόγο για «θεατρινισμούς» και εργαλειοποίηση του πένθους. Τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν σε πολιτική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες τραγωδίες στο παρελθόν δεν αντιμετωπίστηκαν με παρόμοιο τρόπο.
Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών είναι αναγκαία και πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα, επισημαίνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να αποδώσει ευθύνες όπου υπάρχουν. Ταυτόχρονα, επανέλαβε ότι η διαχείριση της μνήμης των θυμάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να τιμά τόσο τους ίδιους όσο και τον συμβολισμό των δημόσιων χώρων της χώρας.
