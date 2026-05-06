Σαρλίζ Θερόν: Το να λέει ένας άντρας «θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου» είναι μεγάλο ξενέρωμα
Σαρλίζ Θερόν: Το να λέει ένας άντρας «θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου» είναι μεγάλο ξενέρωμα
Δεν θέλω να «φτιάξεις» κάτι μαζί μου, θέλω να κάνεις κάτι μαζί μου, σχολίασε η ηθοποιός
Την άποψή της για το φλερτ και τις εκφράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, εξέφρασε η Σαρλίζ Θερόν, τονίζοντας πως δεν την εξιτάρει όταν ένας άντρας της λέει «θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου».
Η βραβευμένη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη μέσα στο μετρό στο «SubwayTakes» με τον Καρίμ Ράχμα, μην διστάζοντας να εξηγήσει τι είναι αυτό που την ξενερώνει αμέσως στις ερωτικές σχέσεις. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο παρουσιαστής ακούγεται να ζητάει τη γνώμη της, με εκείνη να απαντάει ευθέως: «Εμ, κάθε φορά που ένας άντρας λέει “θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου”…»
Τότε, ο Ράχμα προσπάθησε να συνοψίσει τη σκέψη της, λέγοντας: «Είναι ένα “ick” (κάτι που σε ξενερώνει)» με τη Θερόν να επιβεβαιώνει: «Είναι τεράστιο ξενέρωμα». Στη συνέχεια, η ίδια προσπάθησε να εξηγήσει, γιατί βρίσκει τη συγκεκριμένη φράση απωθητική, σχολιάζοντας: «Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ξενέρωμα; Σαν τάση για εμετό». Παρότι ο συνομιλητής της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών ερμηνειών, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι για εκείνη το θέμα είναι απλό: «Υπάρχουν πολλά να αναλύσουμε, αλλά στην πραγματικότητα όχι. Είναι πολύ απλό. Μην το λες έτσι».
Επιμένοντας, η Σαρλίζ Θερόν τόνισε πως η συγκεκριμένη διατύπωση λειτουργεί αποτρεπτικά: «Γιατί… μου κόβεται κάθε διάθεση». Μάλιστα, υποστήριξε πως πρόκειται για μια αντίδραση που συμμερίζονται πολλές γυναίκες: «Όλες οι γυναίκες ξέρουν τι εννοώ» και αναλύοντας περισσότερο τι ακριβώς την ενοχλεί, εξήγησε: «Είναι το… δεν θέλω να “φτιάξεις” κάτι μαζί μου. Θέλω να κάνεις κάτι μαζί μου».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ούτε οι υπερβολικές διατυπώσεις βοηθούν την κατάσταση, όταν πρόκειται για ερωτική προσέγγιση: «Ναι, να το κάνουμε. Δηλαδή… όχι, ούτε αυτό. Είναι επίσης χαζό. Απλά… μην το λες».
Σε πιο χιουμοριστικό τόνο, απευθύνθηκε και στον κόσμο γύρω της, λέγοντας: «Όλοι εδώ στο μετρό, σηκώστε χέρι αν συμφωνείτε» και συνέχισε με μια ρητορική ερώτηση: «Θέλεις να σου “κάνουν έρωτα”;». Όταν η συζήτηση πήρε πιο ανάλαφρη τροπή, η ηθοποιός σχολίασε αντιδράσεις γύρω της: «Αυτή πάει να κάνει εμετό, το βλέπω» και επιμένοντας στη θέση της, πρόσθεσε: «Σε παρακαλώ μην “φτιάξεις” τίποτα, ειδικά όχι έρωτα».
Η βραβευμένη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη μέσα στο μετρό στο «SubwayTakes» με τον Καρίμ Ράχμα, μην διστάζοντας να εξηγήσει τι είναι αυτό που την ξενερώνει αμέσως στις ερωτικές σχέσεις. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο παρουσιαστής ακούγεται να ζητάει τη γνώμη της, με εκείνη να απαντάει ευθέως: «Εμ, κάθε φορά που ένας άντρας λέει “θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου”…»
Τότε, ο Ράχμα προσπάθησε να συνοψίσει τη σκέψη της, λέγοντας: «Είναι ένα “ick” (κάτι που σε ξενερώνει)» με τη Θερόν να επιβεβαιώνει: «Είναι τεράστιο ξενέρωμα». Στη συνέχεια, η ίδια προσπάθησε να εξηγήσει, γιατί βρίσκει τη συγκεκριμένη φράση απωθητική, σχολιάζοντας: «Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ξενέρωμα; Σαν τάση για εμετό». Παρότι ο συνομιλητής της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών ερμηνειών, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι για εκείνη το θέμα είναι απλό: «Υπάρχουν πολλά να αναλύσουμε, αλλά στην πραγματικότητα όχι. Είναι πολύ απλό. Μην το λες έτσι».
Επιμένοντας, η Σαρλίζ Θερόν τόνισε πως η συγκεκριμένη διατύπωση λειτουργεί αποτρεπτικά: «Γιατί… μου κόβεται κάθε διάθεση». Μάλιστα, υποστήριξε πως πρόκειται για μια αντίδραση που συμμερίζονται πολλές γυναίκες: «Όλες οι γυναίκες ξέρουν τι εννοώ» και αναλύοντας περισσότερο τι ακριβώς την ενοχλεί, εξήγησε: «Είναι το… δεν θέλω να “φτιάξεις” κάτι μαζί μου. Θέλω να κάνεις κάτι μαζί μου».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ούτε οι υπερβολικές διατυπώσεις βοηθούν την κατάσταση, όταν πρόκειται για ερωτική προσέγγιση: «Ναι, να το κάνουμε. Δηλαδή… όχι, ούτε αυτό. Είναι επίσης χαζό. Απλά… μην το λες».
Σε πιο χιουμοριστικό τόνο, απευθύνθηκε και στον κόσμο γύρω της, λέγοντας: «Όλοι εδώ στο μετρό, σηκώστε χέρι αν συμφωνείτε» και συνέχισε με μια ρητορική ερώτηση: «Θέλεις να σου “κάνουν έρωτα”;». Όταν η συζήτηση πήρε πιο ανάλαφρη τροπή, η ηθοποιός σχολίασε αντιδράσεις γύρω της: «Αυτή πάει να κάνει εμετό, το βλέπω» και επιμένοντας στη θέση της, πρόσθεσε: «Σε παρακαλώ μην “φτιάξεις” τίποτα, ειδικά όχι έρωτα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα