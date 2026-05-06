Βικτόρια Μπέκαμ: Ήθελα να είμαι η καλύτερη μαμά, δεν ασκώ καμία πίεση στα παιδιά μου
Ενώ η ρήξη με τον πρωτότοκο γιο της συνεχίζεται, η σχεδιάστρια μόδας μίλησε για το πώς μεγαλώνει τα παιδιά της
Τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τέσσερα παιδιά της εκείνη και ο Ντέιβιντ παρουσίασε η Βικτόρια Μπέκαμ, υπογραμμίζοντας ότι δεν τους άσκησαν ποτέ πίεση. Κατά την εμφάνισή της στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Aspire with Emma Grede, η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την ανατροφή τους και τις οικογενειακές αξίες που τους έδωσαν και δήλωσε ότι μέλημά της ήταν πάντα να είναι η καλύτερη μητέρα που μπορούσε.
«Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό να είσαι γονιός ενήλικων παιδιών από το να είσαι γονιός μικρότερων παιδιών. Απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ», είπε αρχικά, συζητώντας για το πώς η δημόσια κριτική έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως μητέρα.
Όπως είπε στη συνέχεια, ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της πίεσαν ποτέ τα παιδιά τους: «Δεν ασκούμε καμία πίεση στα παιδιά μας, απλώς θέλουμε να κάνουν αυτό που αγαπούν, να δουλεύουν σκληρά και να είναι ευτυχισμένα».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η σχεδιάστρια μόδας μίλησε για τη μουσική καριέρα του γιου της, Κρουζ Μπέκαμ, λέγοντας: «Οτιδήποτε θα μπορούσα να κάνω για να τον στηρίξω, να τον ενθαρρύνω και να τον βοηθήσω, αυτή είναι η δουλειά μου ως μητέρα του». Η ίδια επέμεινε λέγοντας: «Δεν έχει ποτέ να κάνει με το να είσαι πιεστικός ή να εξαναγκάζεις. Έχει να κάνει με το να είσαι εκεί για να στηρίζεις».
Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχουν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Μπρούκλιν, τον Ρόμεο, ετών, τον Κρουζ και τη Χάρπερ. Η ίδια περιέγραψε το σπίτι της ως μια «παραδοσιακή οικογένεια» και είπε ότι κάθε βράδυ στις 6 μ.μ. τρώνε όλοι μαζί δείπνο, εφόσον κανείς τους δεν ταξιδεύει.
Η ιδια εξήγησε ότι εκείνη την ώρα δεν χρησιμοποιούν τα κινητά τους και, αντί γι’ αυτό, συζητούν για το πώς ήταν η μέρα τους, προσθέτοντας: «Το να είμαστε πολύ κοντά είναι πραγματικά, πραγματικά σημαντικό για εμάς». Σύμφωνα με εκείνη, «η επικοινωνία είναι πραγματικά το κλειδί». Παράλληλα, σημείωσε πως «πάντα ήθελα να είμαι η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσα να είμαι».
Τα σχόλια της Βικτόρια έρχονται ενώ συνεχίζεται η ρήξη της οικογένειας με μεγαλύτερο γιο του ζευγαριού, Μπρούκλιν. Το ζευγάρι έχει κρατήσει σιωπηλή στάση από τότε που εκείνος κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να σαμποτάρουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και ότι διέδωσαν «αμέτρητα ψέματα», σε μια σειρά εκρηκτικών αναρτήσεων τον Ιανουάριο.
Μεταξύ άλλων, ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι οι γονείς του προσπαθούσαν «αδιάκοπα να καταστρέψουν» τη σχέση του με τη Νίκολα στο όνομα της δημοσιότητας και ότι έδιναν αξία στη «δημόσια προβολή και στις διαφημιστικές συμφωνίες πάνω απ’ όλα». Άλλες κατηγορίες περιλάμβαναν τον ισχυρισμό ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον «δωροδοκήσουν» ώστε να «παραιτηθεί από τα δικαιώματα» του ονόματός του πριν από τον γάμο του με τη Νίκολα, καθώς και ότι η Βικτόρια «κατέλαβε» τον γαμήλιο χορό του με τη Νίκολα και «χόρεψε ανάρμοστα πάνω μου».
«Παρέμεινα σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά», προσθέτοντας: «Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, χωρίς να μου αφήνουν άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια για μερικά μόνο από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί», είχε γράψει. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου», είχε ξεκαθαρίσει.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
