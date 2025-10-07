Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό τους
Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό τους
Το πρώην ζευγάρι έδωσε το «παρών» στη Νέα Υόρκη στην πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman»
Το πρώην ζευγάρι, Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ έκανε μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό του, δίνοντας το «παρών» στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman».
Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός φωτογραφήθηκαν μαζί, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο.
Οι δύο τους ήταν ιδιαίτερα φιλικοί μεταξύ τους, με τη Λόπεζ να συνομιλεί χαμογελαστή με τον ηθοποιό, ενώ ο Άφλεκ έσκυβε για να της μιλήσει στο αυτί. Κάποια στιγμή εκείνος ακούμπησε το χέρι του στη μέση της για να τη βοηθήσει να περπατήσει, ενώ πόζαραν μαζί στον φακό.
Η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα ιδιαίτερο μπεζ φόρεμα με ημιδιάφανο ύφασμα που θύμιζε ιστό αράχνης, ενώ ο Μπεν Άφλεκ έβαλε με ένα κλασικό μπλε κοστούμι. Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» και συνυπογράφει την παραγωγή μαζί με τον πρώην σύζυγό της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite at the NYC premiere of 'Kiss of the Spider Woman.' 💋🕷️ While J.Lo stars in the musical, both serve as executive producers of the film. #jenniferlopez #benaffleck #kissofthespiderwoman #jlo♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
Jennifer Lopez and Ben Affleck still have goodwill toward each other. They share a sweet moment while reuniting on the "Kiss of the Spider Woman" red carpet.♬ original sound - E! News
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε δηλώσεις του στο «Extra» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, μίλησε για τη Λόπεζ, λέγοντας πως ήταν «εκπληκτική» στην ταινία. «Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά — και το έκανε», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ».
Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο ηθοποιός είπε: «Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία». Από την πλευρά της, η Λόπεζ απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την υλοποίηση της ταινίας, δηλώνοντας στο «Today» ότι «αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό».
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι η συμμετοχή της στο φιλμ τη βοήθησε να περάσει μια δύσκολη προσωπική περίοδο: «Η ταινία μιλά για τη φυγή από την πραγματικότητα, για το πώς ο κινηματογράφος και η τέχνη μάς σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το να δουλέψω σ’ αυτό το πρότζεκτ ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και με βοήθησε να ξεπεράσω μια δύσκολη φάση στην προσωπική μου ζωή».
Τον περασμένο μήνα, η Λοπεζ μίλησε για το διαζύγιό της με τον Άφλεκ, λέγοντας στο «Sunday Morning» του CBS News πως είναι «πια διαφορετικός άνθρωπος». «Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη, γιατί με άλλαξε», σημείωσε, διευκρινίζοντας στη συνέχεια: «Δεν με άλλαξε, με βοήθησε να εξελιχθώ και να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτογνωσία».
Ο Άφλεκ, από την πλευρά του, είχε δηλώσει στο περιοδικό «GQ» τον Μάρτιο ότι τρέφει «μόνο σεβασμό» για την τραγουδίστρια μετά το διαζύγιο. «Υπάρχει πάντα η τάση να αναζητάς αιτίες ή εξηγήσεις σε έναν χωρισμό», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Όταν σε ρωτούν "τι συνέβη;", δεν υπάρχει μια απάντηση. Είναι απλώς η ιστορία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να καταλάβουν τη ζωή και τις σχέσεις τους, όπως όλοι μας».
Η ταινία «Kiss of the Spider Woman», σε σκηνοθεσία του Μπιλ Κόντον, αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ. Η Λόπεζ υποδύεται την Ίνγκριντ Λούνα, γνωστή και ως «Spider Woman», με την ερμηνεία της να αποσπά θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου.
Η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν το 2002 και σύντομα έγιναν ζευγάρι, ωστόσο ακύρωσαν τον αρραβώνα τους το 2004. Στη συνέχεια, ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, με νέους γάμους και οικογένειες. Η Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι (2004-2014) με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ (2005-2018) και απέκτησαν τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Το ζευγάρι επανενώθηκε το 2021 και παντρεύτηκε σε μια μικρή τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».
Φωτογραφίες: AP
