Η Τζένιφερ Λόπεζ διατηρεί επαφές με τα παιδιά του Μπεν Άφλεκ - Βγήκε για ψώνια με τον γιο του
Παρά το διαζύγιό τους πριν λίγους μήνες, φαίνεται πως έχουν καλές σχέσεις
Παρά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη το Σάββατο στο Μπέβερλι Χιλς με τον γιο του, Σάμουελ. Στην παρέα τους βρισκόταν και η 17χρονη κόρη της τραγουδίστριας, Εμ. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, η 56χρονη εμφανίστηκε με κοντό μπλουζάκι, cargo παντελόνι και γόβες, ενώ περπατούσε δίπλα στον 13χρονο Σάμουελ σε κατάστημα με παπούτσια, πριν επισκεφθούν και τον οίκο Balenciaga. Η ίδια κρατούσε μία τσάντα Christian Dior, ενώ άνοιξε η ίδια την πόρτα του αυτοκινήτου για τον έφηβο.
Όπως μετέδωσε το TMZ, οι τρεις τους κάθισαν και για γεύμα, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση μετά την τελευταία τους έξοδο τον Αύγουστο του 2024 και νωρίτερα σε αγώνα των Lakers τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Η έξοδος αυτή σημειώνεται πάνω από έναν χρόνο μετά την κατάθεση διαζυγίου της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ τον Αύγουστο του 2022, σε πολυτελή τελετή στην έπαυλή του στη Τζόρτζια.
Ο ηθοποιός, που σήμερα είναι 53 ετών, έχει συνεχίσει τις οικογενειακές εξόδους με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους. Μόλις την Παρασκευή, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ εθεάθησαν χαμογελαστοί σε κινηματογράφο του Λος Άντζελες μαζί με τον Σάμουελ και τη 16χρονη Σεραφίνα, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί σε αγώνα μπέιζμπολ.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Page Six, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για τις επανειλημμένες δημόσιες εμφανίσεις του πρώην συζύγου της με την Τζένιφερ Γκάρνερ, χαρακτηρίζοντας τις φωτογραφίες «αλάτι στην πληγή». Παράλληλα, δημοσίευμα είχε αναφέρει ότι και ο σύντροφος της Γκάρνερ και επιχειρηματίας, Τζον Μίλερ, είχε ζητήσει να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες, τις οποίες θεώρησε προσβλητικές για τη σχέση τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jennifer Lopez takes Ben Affleck’s son, Samuel, shopping one year after filing for divorce from actor https://t.co/Eqo6Axi9Ku pic.twitter.com/FS0YEDIobh— Page Six (@PageSix) September 7, 2025
