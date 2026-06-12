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Ανετράπη νταλίκα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου
Ανετράπη νταλίκα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου
Διεκόπη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη - Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/6) στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, όταν νταλίκα ανετράπη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, ενώ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, ενώ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.
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