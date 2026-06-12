Η Νατάσα Θεοδωρίδου για δύο μουσικές βραδιές στο καλοκαιρινό θέατρο Άλσος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νατάσα Θεοδωρίδου Θέατρο Άλσος ΄συναυλίες

Η Νατάσα Θεοδωρίδου για δύο μουσικές βραδιές στο καλοκαιρινό θέατρο Άλσος

Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές επιτυχίες της και νέα τραγούδια

Η Νατάσα Θεοδωρίδου για δύο μουσικές βραδιές στο καλοκαιρινό θέατρο Άλσος
Αγαπημένη συνήθεια έχουν γίνει, τα τελευταία χρόνια, οι μουσικές βραδιές στο θέατρο Άλσος. Εκεί, στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, τα τραγούδια γίνονται πρωταγωνιστές και η ψυχαγωγία φέρνει μνήμες από παλιές καλές εποχές.

Στις 6 και 7 Ιουλίου θα ανέβει στη σκηνή του, για πρώτη φορά, η Νατάσα Θεοδωρίδου για δύο συναυλίες γεμάτες κέφι αλλά και συναίσθημα.

Η δημοφιλής λαϊκή ερμηνεύτρια θα καταφθάσει στο Θέατρο Άλσος με ένα… «Φορτηγό τραγούδια», όπως η ίδια λέει με νόημα, παραπέμπονται στους στίχους του καινούργιου τραγουδιού τη «δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια απλή βαλίτσα φόρτωσε όλη την καρδιά μου σ’ ένα φορτηγό».

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