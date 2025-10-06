Δημήτρης Μακαλιάς για τις σχέσεις: Έχω συγχωρήσει απιστία, γιατί το είχα κάνει εγώ πρώτος
Δημήτρης Μακαλιάς για τις σχέσεις: Έχω συγχωρήσει απιστία, γιατί το είχα κάνει εγώ πρώτος

Ένιωσα ότι λίγο πατσίσαμε, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Στο ζήτημα της απιστίας αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Ράφτης κυριών», της οποίας αποτελεί το κεντρικό θέμα. Ο γνωστός ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί προσωπικές εμπειρίες, εξηγώντας πώς έχει χειριστεί ανάλογες καταστάσεις στη ζωή του.

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», του έχει τύχει να συγχωρήσει μία απιστία, ενώ έχει υπάρξει και φορά, που δεν μπορούσε να την αποδεχτεί, με αποτέλεσμα να χωρίσει. Μάλιστα, εξήγησε και τους λόγους που τον οδήγησαν στην κάθε του απόφαση.

«Μου έχει συμβεί στο παρελθόν να τη συγχωρήσω σε μία σχέση και να μην τη συγχωρήσω ούτε για αστείο σε άλλη. Τη συγχώρησα όταν είχα κάνει εγώ πρώτος και δεν το ήξερε η σχέση μου, οπότε ένιωσα ότι λίγο πατσίσαμε. Αλλά όταν συνέβη πρώτη φορά από την άλλη πλευρά είπα ότι δε μ’ αγαπάει πια. Οπότε το πήρα πολύ εγωιστικά και έφυγα», αποκάλυψε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Δείτε το βίντεο


