Τραμπ στην εθνική ΗΠΑ πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026: «Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στον εναρκτήριο αγώνα απέναντι στην Παραγουάη - Το μήνυμα στον Ποτσετίνο