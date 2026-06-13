Τραμπ στην εθνική ΗΠΑ πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026: «Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος»
Τραμπ στην εθνική ΗΠΑ πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026: «Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στον εναρκτήριο αγώνα απέναντι στην Παραγουάη - Το μήνυμα στον Ποτσετίνο
Τηλεφωνική επικοινωνία με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της απέναντι στην Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το σχετικό βίντεο δημοσιοποίησε η αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας το μήνυμα στήριξης του Αμερικανού προέδρου προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μαουρίσιο Ποτσετίνο και τους διεθνείς.
«Σας τηλεφωνώ απλώς για να σας πω ότι είστε ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος προπονητής», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εθνική ομάδα διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο για να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση.
«Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι εκτιμά ιδιαίτερα την ποιότητα του ρόστερ.
Ο Τραμπ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών της στο τουρνουά, ενώ ανέφερε ότι σκοπεύει να παρακολουθήσει τη διοργάνωση συνολικά.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στον εναρκτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες απέναντι στην Παραγουάη.
Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα τα τελευταία χρόνια, η ανδρική εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει καταφέρει διαχρονικά να διακριθεί σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Το σχετικό βίντεο δημοσιοποίησε η αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας το μήνυμα στήριξης του Αμερικανού προέδρου προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μαουρίσιο Ποτσετίνο και τους διεθνείς.
Το μήνυμα στήριξης στον ΠοτσετίνοΤο σύντομο τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνεται προσωπικά στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το έργο του και τις δυνατότητες της ομάδας.
«Σας τηλεφωνώ απλώς για να σας πω ότι είστε ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος προπονητής», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εθνική ομάδα διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο για να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση.
«Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι εκτιμά ιδιαίτερα την ποιότητα του ρόστερ.
LET'S GO USA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/hqV54OnGkE— The White House (@WhiteHouse) June 12, 2026
Ο Τραμπ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών της στο τουρνουά, ενώ ανέφερε ότι σκοπεύει να παρακολουθήσει τη διοργάνωση συνολικά.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στον εναρκτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες απέναντι στην Παραγουάη.
Η επιστροφή του Μουντιάλ στις ΗΠΑΗ διοργάνωση σηματοδοτεί την επιστροφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 1994. Αυτή τη φορά το τουρνουά διεξάγεται με τη συμμετοχή 48 ομάδων και φιλοξενείται από κοινού από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα τα τελευταία χρόνια, η ανδρική εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει καταφέρει διαχρονικά να διακριθεί σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αντίθετα, η εθνική ομάδα γυναικών αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες δυνάμεις στην ιστορία του αθλήματος, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τέσσερις φορές.
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