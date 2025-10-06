Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο
Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο

Στα ραντάρ της Αθήνας και η δήλωση του Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως υφίστανται συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της Τουρκίας

Γεωργία Σαδανά
Υπό στενή παρακολούθηση από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παραμένει το ερευνητικό Πίρι Ρέις, το οποίο πλέει σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Ψαρών, σε συνέχεια της NAVTEX που έχει εκδώσει η γειτονική χώρα για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Παρότι η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Σμύρνης, απαντήθηκε ακαριαία με ελληνική αντι-NAVTEX, εντούτοις το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δίνει συνέχεια στις έρευνες, με ζητούμενο αν η κινητικότητά του θα κλιμακωθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα και στα 22 σημεία, που έχει υποδείξει ως δυνητικά σημεία ερευνών.

Σημειωτέον η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για το Πίρι Ρέις σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, ενέργεια που επαναλαμβάνεται δεύτερη φορά μέσα σε σχεδόν έναν μήνα, στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Κατόπιν αυτών, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας πολύ στενά τις κινήσεις του Πίρι Ρέις, αλλά και τα σημεία διέλευσής του, ενώ από τα ραντάρ της Αθήνας, εκτός από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, δεν εξαιρείται και η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως υφίστανται συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον κ. Φιντάν, «υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές». «Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων τα διπλωματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε», κατέληξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Με το βλέμμα στον «Θαλασσόλυκο»


Εν τω μεταξύ, για ναυτικά γυμνάσια ετοιμάζεται ο τουρκικός στόλος λόγω της άσκησης DenizKurd-I (“Θαλασσόλυκος”) που λαμβάνει χώρα στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ 6-10 Οκτωβρίου, έχοντας κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο τα ελληνικά επιτελεία για το ενδεχόμενο αποστολής μηνύματος αναφορικά με την προβολή ναυτικής ισχύος στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.



